El momento de 'La que se avecina' que es tal cual el jaleo de Eurovisión y que no para de compartirse

Los seguidores de Eurovisión han sido testigos con pasmo de unas 24 horas insólitas antes de la gran final en la que la música ha pasado a un segundo plano y en el que las polémicas y las reivindicaciones se han llevado la palma.

No sólo por la participación de Israel, ante la que algunos artistas han llegado a plantearse no actuar, sino por la expulsión del representante de Países Bajos por un "incidente" horas antes del evento o por el gabinete de crisis que ha tenido que convocar la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

La situación ha sido tan caótica y tan embrollada que en X (Twitter) han encontrado la comparación perfecta: una escena de la serie La que se avecina, con los vecinos a la gresca, a la que el usuario @Condor_arts ha llegado a añadir banderas de los países participantes.

El vídeo no deja de compartirse, con miles de retuiteos y me gusta. Son muchas las bromas que se están haciendo sobre la presente edición aprovechando la ironía del lema del certamen, United by music, puesto que el cisma es patente.