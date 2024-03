Puigdemont presenta una coalición con siete fuerzas catalanas para el 12-M en respuesta al 'no' de ERC

NurPhoto via Getty Images

Carles Puigdemont ya está en modo precampaña. Este viernes, el líder de Junts ha firmado el llamado 'Acuerdo del Vernet', un pacto con siete partidos catalanistas de menor relevancia, en un intento por desarrollar una lista "unitaria" que ERC ya rechazó tajantemente y que la CUP también descarta.

El expresidente catalán ha anunciado su pacto multipartito en un acto en Perpignan (sur de Francia), donde ha insistido en "mirar más allá de Junts" y en "recuperar la ambición nacional por terminar el trabajo, sin complejos", en referencia a la independencia de la comunidad catalana. El documento incluye la firma con Demòcrates, Joventut Republicana de Lleida, Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la República, Moviment d'Esquerres y Estat Català.

Como detalle, en el acto no se han visto las siglas de Junts, lo que podría ser la tónica de cara a su campaña en clave 'unitaria'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Un país no avanza con un gobierno que sale rendido de casa, porque no tiene ideas ni proyecto o para no incomodar más de la cuenta al PSOE. Son dos rendiciones", ha apuntado el político catalán, sin mencionar explícitamente a la formación del actual mandatario, Pere Aragonès.

Su intervención de este martes es la primera relevante tras el resonante anuncio de su 'vuelta' a las urnas como candidato de Junts en las elecciones del 12-M. Entonces, Puigdemont se ofreció a encabezar una lista unitaria porque "por separado, ni ERC ni Junts ganan". Sin embargo, los republicanos desestimaron su oferta por significar, a su juicio, "repetir los errores del pasado".

Pese a sus progresivos anuncios, Puigdemont sigue sin despejar su gran incógnita, la fecha de su regreso a España. En la actual situación judicial, el expresidente fugado podría ser detenido si pone un pie en España, mientras no entre en vigor una amnistía que llegará más tarde que los comicios catalanes.

Por ello, su campaña podría basarse en una lluvia de actos en feudos europeos, dejando la representación en Cataluña a su entorno. La posible vuelta física podría ocurrir para el mes de junio, cuando se espera ya esté aprobada y en vigor una amnistía que se ha visto frenada en el Senado. En esas fechas tendrá lugar el debate y sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña, unas citas a las que a Puigdemont le haría "mucha ilusión" acudir.

Tampoco queda claro qué puede pasar con su futuro en función de lo que resulte de las urnas. Actualmente las encuestas dejan a Junts como tercera opción, por detrás de ERC y especialmente del PSC de Salvador Illa, al que los sondeos ven ganador y capaz de dejar sin mayoría al independentismo.

Contra ellos se dirige Puigdemont, que este martes ha llamado a elegir a "alguien que no tenga atadas las manos a Madrid", en un intento por dar la vuelta a la 'fotografía' electoral.