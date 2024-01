Segundo asalto: ¿qué pasa ahora con la amnistía? Pasos y plazos del 'nuevo' texto

KO a la esperada ley de amnistía. Un giro de última hora de Junts ha tumbado la proposición de ley orgánica este martes en el Congreso. La decisión del PSOE de no aceptar las últimas enmiendas de los postconvergentes al texto ha llevado a la formación a votar 'no' y devolver la amnistía prácticamente a la casilla de salida en un 'segundo asalto' que garantiza nuevas emociones fuertes.

Tras el fracaso parlamentario en la Cámara Baja, todos se formulan la misma pregunta: ¿Y ahora qué?

¿Dónde vuelve la amnistía?

La primera respuesta es fácil. El texto regresará a la Comisión de Justicia, que recientemente logró emitir un dictamen sobre su contenido, documento que este martes sí ha obtenido el respaldo del Congreso, con los apoyos de Junts.

Pero, dado que era una ley orgánica no bastaba con esta aprobación, sino que se requería otra mayoría absoluta al texto final, y es ahí donde ha estado la clave. Junts ha votado 'no' y ha hecho caer la proposición a modo de reacción por no ver atendidas sus últimas reclamaciones sobre el contenido de la amnistía.

Una vez vuelva a la Comisión de Justicia, los grupos dispondrán de un plazo limitado, un mes, para lograr un nuevo dictamen final que llevar al pleno. En este tiempo la ley de amnistía está abierta a todo tipo de modificaciones que pacten los casi 50 miembros integrantes de este órgano, presidido por el diputado socialista Francisco Lucas.

¿Qué se va a cambiar?

Esa pregunta ya no es tan fácil de responder. De momento, Félix Bolaños, ministro de Justicia y 'cara visible' de esta ley ha dejado caer que el texto ya es "perfectamente constitucional" y que no va a dejar de serlo, cerrando la puerta a grandes cambios demandados por Junts. Pero no se ha cerrado taxativamente a modificaciones de menor índole.

Tampoco parece muy por la labor de plantear grandes variaciones ERC, que ya habla de una "ley robusta" y útil para una gran mayoría de independentistas, "porque esta ley no va de Puigdemont o Rovira".

Junts por contra, parece firme en sus exigencias. Eliminar cualquier referencia al 'terrorismo' entre las posibles excepciones de la ley, así como a los delitos de traición y ampliar dos meses su cobertura legal (desde el 1 de noviembre de 2011). Su objetivo, cubrirse las espaldas ante posibles recursos judiciales contra Puigdemont, los CDR o los miembros de 'Tsunami Democratic'.

¿Y tras la Comisión, qué?

De lo que concluyan los diputados en el plazo marcado saldrá un texto que volverá a vérselas con el pleno al completo del Congreso. Si finalmente se logra el 'sí' mayoritario de la Cámara Baja se iniciaría otro camino no menos tormentoso, el que lleva al Senado.

En él cuenta con mayoría absoluta el Partido Popular, que ya ha prometido dar la "batalla legal" y dilatar de forma notable los plazos de tramitación. El propio Núñez Feijóo ha adelantado su intención de "dar voz" a "cuantos han querido callar en esta lamentable tramitación" exprés en el Congreso.

Del Senado, además de meses de gestiones, se espera un evidente 'no' a la proposición de ley de la amnistía, que tendría que regresar al Congreso para afrontar una última y vital votación. Sólo en el caso de que saliera adelante, por mayoría absoluta, el texto legal vería finalmente la luz. Un resultado que, ahora mismo, se antoja remoto en tiempo y forma.