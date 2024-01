Puigdemont justifica el 'no' de Junts entre ataques al sistema español: "Habría sido muy útil en un contexto de normalidad democrática"

Europa Press via Getty Images

Tardó, pero Carles Puigdemont también ha dado su visión tras el rechazo del Congreso a la ley de amnistía por los votos en contra de Junts, su partido. Un solo tuit, con extensión de comunicado, ha bastado para apoyar las palabras de su portavoz, Míriam Nogueras, en el 'no' a un texto "que no era" el acordado con el PSOE y que solamente hubiera servido "en un contexto de normalidad democrática":

Sobre estas bases, y en un constante ataque a la Justicia y el sistema democrático español, el expresidente de la Generalitat ha reconocido no poder dar su apoyo a un texto con "importantes carencias que no se han querido corregir". Un testimonio similar al defendido por Nogueras, que amenazó con tumbar la ley si no se admitían sus últimas enmiendas... como así ha ocurrido.

Puigdemont añade que de haber apoyado la proposición, Junts "habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa, sin exclusiones". Pactado con el PSOE, ha remarcado, en la misma línea que ha expuesto Nogueras para dejar claro que 'lo de hoy' no era ese documento.

Con todo, Puigdemont manda un guiño al Gobierno, al asegurar que "valoramos los esfuerzos realizados por el PSOE y Sumar en defender una ley de amnistía en un contexto hostil". Pero, continúa, el actual no es un texto válido en un contexto de lawfare, práctica de la que acusa a la Justicia española contra la causa independentista. "La ley habría sido muy útil en un contexto de normalidad democrática, en un país de justicia imparcial. En ese sentido, el texto inicial fue mejorando, pero estos esfuerzos se han quedado a medias".

Si desde Junts se ha rechazado el texto reconociendo que este martes era "un día difícil", Puigdemont insiste en que "lo que hoy debía votarse tras el rechazo a nuestras enmiendas no era la ley de amnistía que nos llevó a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez". "No era la amnistía que debía expulsar el factor represión que enrarece la conversación política entre España y Cataluña. Era una condición indispensable para trabajar."

Habla de trampas, abiertamente. "Si estamos de acuerdo en identificar algunas de las trampas que nos está parando —que estamos—, no sé explicar por qué se niegan a desactivarlas y hacer más difícil el propósito de los golpistas de la toga", insiste entre ataques a la judicatura.

A su juicio, lo que están realizando los jueces va movido por un fin "que no es otro que el de sutilmente subvertir la legalidad constitucional para sustituirla por la legalidad togada".

"No tengo ninguna confianza en un sistema judicial que permite esa vulneración de derechos fundamentales, reiterada durante más de seis años, cada día, a prácticamente cada acto y decisión que nos concierne, con una impunidad absoluta. Hay jueces que instruyen nuestras causas que han participado en actos públicos para criticar la ley de amnistía, y no pueden ser recusados".

"Hay jueces que deciden investigarme por terrorismo justo el día en que teníamos que hacer público el acuerdo con el PSOE, después de cuatro años de pasividad, y nadie del Poder Judicial se inmuta. Hay jueces que reabren casos archivados con delirantes tramas que solo viven en los informes de la policía patriótica, justo el día antes de que el Congreso de los Diputados trate la ley de amnistía", escribe en una enumeración extensa de las 'afrentas' denunciadas por su partido.

"¿Y quieren que confiamos en que estos jueces y fiscales conjurados nos impartirán justicia? ¿Qué piensan que no los conocemos? Sólo hay una forma de frenar su pulsión patriotera: hacer una ley más sólida, sin tantas rendijas", continúa, como argumento para justificar el 'no' de Junts. Formación de la que "nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo".

El expresidente catalán vuelve a un tono más amable para acogerse a la nueva 'oportunidad' de redacción de la ley en la Comisión de Justicia. Unos días para "rehacer el consenso inicial, del que no dudo, de que la amnistía debe incluir a todo el mundo perseguido por esta maquinaria de trinchar derechos fundamentales en los que se ha convertido -para los catalanes independentistas- la judicatura española".

"Veremos si somos capaces. Pero nosotros no nos vamos a mover del compromiso de incluir a todo el mundo", remata a modo de advertencia para el resto de formaciones.