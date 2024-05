Una española explica el significado de servir un café en Finlandia: no es como en España

La española residente en Finlandia Anna Matea (@anna.matea) ha informado en su cuenta de TikTok de dos costumbres propias del país escandinavo que son muy diferentes a lo que se hace en España en esa situación.

La primera tiene que ver por cómo se terminan unas reuniones en casa con familiares o amigos, mientras que la segunda es sobre las fiestas de cumpleaños y el final de las mismas.

"Cuando tienes visita en casa y quieres que se vayan les tienes que ofrecer un café. Se lo toman y se van", asegura Anna, en un vídeo que dura escasos 47 segundos pero miles de reproducciones.

Sobre la segunda situación, esto cuenta: "En las fiestas de cumpleaños no te puedes ir hasta que se sirve el pastel. Una vez se sirve, el primero que ha terminado puede irse y eso abre la veda a que el resto se vayan".

"No se come el pastel y se están horas y horas. No, se comen el pastel y se van. A veces me gustaría que en las comidas familiares de mi casa fuera así, ni sobremesa ni política ni nada. Estos finlandeses sí que saben", remata.