Un español enseña lo que incluye el DNI portugués: muchos lo quieren ya en España y otros, ni locos

El usuario de X @voicilefer ha enseñado cómo son los DNI en Portugal y ha demostrado que incluyen algunos datos más que los españoles, una idea que ha encantado a muchos pero que ha horrorizado a otros tantos.

"Cosas que molan del DNI portugués: incluye los datos de la Seguridad Social y el número de la tarjeta sanitaria en el reverso", ha escrito.

Y, junto al mensaje, ha colocado una imagen del reverso del DNI portugués, que guarda varios puntos de semejanza con el español, aunque incluye más datos.

"Así es, me he renovado el mío hoy y me reitero en que el diseño de nuestro DNI es manifiestamente mejorable", asegura el usuario.

En las reacciones, son muchos los que son partidarios de que todo ese tipo de información figure en el documento.

Por ejemplo, un usuario dice: "Dios, necesito que España implemente esto, qué dolor de cabeza buscar el numero de la SS cuando estaba buscando trabajo, parece una tontería pero es de esas cosas que te desquician y te hacen perder el tiempo".

En el mismo sentido, otra persona subraya: "Que van un paso por diante (ou dous) é indiscutible".

Pero son también muchos los que ven innecesario que esos datos figuren en el DNI. Y algunos también lo consideran arriesgado.

"Así es más fácil hacerte la putada completa con robar sólo un sencillo documento", avisa uno. Y otro: "Cosa que en España es innecesaria pues al dar el DNI te identifican igualmente. Pero sería muy útil añadir si es donante de órganos y el grupo sanguíneo".