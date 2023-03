Ratas a sólo unos metros de la Puerta del Sol: el Madrid 'limpio' de Martínez-Almeida

La suciedad en las calles de Madrid parece no tener solución. La basura en muchas de las calles de la capital no deja de acumularse ante la inoperancia del Ayuntamiento, que ve cómo las quejas de los vecinos por la enorme suciedad no cesan. Además, la Puerta del Sol se ha convertido en estos últimos meses en una especie de laberinto por las obras interminables en toda la plaza, que se frenaron durante parte de los días de Navidad. El ruido, el polvo y la suciedad se han convertido en una constante en el corazón de Madrid.

A esto, hay que sumarle el deterioro en sus calles adyacentes. Ramón López, perteneciente a la Ejecutiva de Más Madrid Ciudad, grabó este martes por la tarde una estampa que resume perfectamente el estado lamentable en el que se encuentra la capital: unas ratas deambulando tranquilamente sobre un contenedor de basura y al lado de unos andamios.

La imagen ha provocado la sorpresa de muchos vecinos de Madrid y han pedido al alcalde José Luis Martínez-Almeida que haga algo para frenar esta espiral de suciedad permanente. "Hace un par de días en Carabanchel vi otra. Hacía años que no las veía en el barrio", explicaba un usuario de Twitter. "Hay ratas en Centro, en Usera igual y o llamas o no hacen nada. Creo que el control de plagas debería llevarse a cabo sin necesidad de que salgan a la superficie y tengamos que avisar los madrileños. A este paso llegan a las casas", ha dicho otro.

Para el 28,9% de los madrileños, la limpieza es el principal problema en Madrid, solo por detrás del tráfico y los atascos (34,9%), según la propia encuesta que realiza el Ayuntamiento. Ante las quejas, Martínez-Almeida se limitó a decir en un pleno el pasado mes de agosto que la ciudad "está mucho más limpia que hace cuatro años", cuando gobernaba Manuela Carmena.

El Ayuntamiento de Madrid firmó nuevos contratos de limpieza a finales de 2021 con un presupuesto de 700 millones de euros cada año, lo que supone un incremento del 45% en limpieza y del 52% en gestión de residuos con respecto a la licitación de 2013. Los contratos fueron adjudicados a cuatro grandes empresas del sector: Cespa, Valoriza, Obrascón y OHL-FCC.