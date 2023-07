Rescatan en Twitter este mensaje de Pedro Sánchez sobre Feijóo en 2016: es antológico

Europa Press via Getty Images

Hay una costumbre extendida en Twitter cada vez que se produce cualquier noticia política. En realidad, cualquier noticia. Ir a buscar a la cuenta del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a ver si tiene algún mensaje relacionado con lo que acaba de ocurrir.

En los días posteriores a las elecciones del pasado 23 de julio, en las que el PP ganó pero no suma suficiente mayoría con la ultraderecha para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo; son muchos los que han rescatado mensajes de Sánchez.

Que si "cosas de la vida, un día raro de animo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee...", de marzo de 2011...

Que si "buena novela "el poder del perro" gracias Andrew; good night", de un mes antes, febrero de 2011...

Y hasta "un abrazo, Ana Rosa", de diciembre de 2014:

Pero el absoluto ganador de las últimas horas es, sin duda, este que escribió en septiembre de 2016 con motivo de las elecciones autonómicas celebradas en Galicia: "En democracia el futuro no está escrito, pero si salimos a votar y votamos por el cambio, Feijóo será un mal recuerdo".

Un tuit que ha dejado a muchos consternados por el vaticinio que supone tras las generales celebradas hace pocos días: