Ribera, sobre los pellets: "Si yo fuera responsable de la Xunta, buscaría el máximo apoyo"

Continúa la marejada política por el caso del vertido de pellets de plástico en la costa gallega y asturiana. Un día después de que la Fiscalía de Medio Ambiente abriese diligencias de investigación sobre la llegada de sacos con micro plásticos caídos de una naviera, considerando que "presentan indicios de toxicidad", la vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha pronunciado al respecto y ha reiterado la disposición del Ejecutivo a la Xunta de Galicia para el envío de medios estatales.

En declaraciones a 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, la integrante del Gobierno central ha explicado que el Ejecutivo autonómico que preside el popular Alfonso Rueda: "En caso de cualquiera alerta, lo mejor siempre es acudir y ampliar con todos los medios disponibles las medidas de respaldo y apoyo para afrontarla". Preguntada sobre los problemas técnicos esgrimidos por parte de la Xunta para elevar el nivel de alerta y que el Estado central pueda desplegar medios, ha apuntado a que "llamé personalmente al presidente de la Xunta para ofrecerle toda nuestra colaboración para activar el protocolo, que requiere su petición".

En esa línea, Ribera ha señalado que "yo creo que esa es la valoración técnica que ellos están haciendo, consideran que pueden hacerlo solos, si creen que pueden hacerlo solos está bien, pero lo que estamos viendo es que lo dejan en manos de los ayuntamientos y de los ciudadanos de a pie", en alusión a las críticas reiteradas de inacción y falta de medios de la Xunta desde varios Concellos gallegos. "Cosa que es un poco contradictoria", ha remachado Ribera, a renglón seguido.

El Gobierno está a la espera de información de la Xunta

Por otra parte, la vicepresidenta segunda ha recordado que están a la espera de información sobre los informes preliminares de toxicidad, de un vertido del que el conselleiro do Mar ha asegurado que las bolas "no son tóxicas ni peligrosas". Asimismo, ha recordado que desde el Gobierno central "estamos abiertos a recibir esa información y hacer una valoración conjunta".

Con todo, la ministra ha detallado que "es importante distinguir diferentes planos" y que "la Xunta está haciendo sus análisis". Al respecto, también ha subrayado que "la contaminación por plásticos en el mar es uno de los grandes problemas en este momento" y que en este plano "hay distintos niveles de toxicidad".

Ribera: "La gestión [de la Xunta] habría sido diferente si no estuviésemos en precampaña"

Además, preguntada sobre si cree que las medidas tomadas por la Xunta en la gestión de esta crisis ambiental habrían sido distintas de no haberse activado la maquinaria electoral de la precampaña, Ribera ha sido clara. "Yo creo que sí, que la gestión habría sido diferente si no hubiésemos estado en campaña", ha concretado la ministra.

"Por eso digo que me resulta llamativo que les parezca que no estar disponibles para ayudar pueda ser considerado como un acto de campaña y, sin embargo, el no estar disponibles para recibir ayuda o el no solicitar ayuda, no lo considere un acto de campaña", ha expuesto Ribera apuntando al electoralismo en esta gestión.