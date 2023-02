El rifirrafe de Rufián en el Congreso con el periodista que le dijo "a mafioso tú no me ganas"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vivido un tenso momento este martes durante la rueda de prensa que ha dado en la Cámara Baja.

La escena ha tenido lugar cuando el periodista Josué Cárdenas, de 7NN, ha preguntado al portavoz si realmente respeta la moción de censura que ha presentado Vox después de haber dicho que son "mandangas de la ultraderecha". "No me ha quedado claro qué posición tienen. Usted apoyó una moción de censura, por eso Sánchez está en el poder, ¿qué les parece la figura de la moción de censura?".

Minutos antes, Rufián ya había contestado a este asunto a otro periodista, al que había dicho lo siguiente: "Nosotros respetamos el parlamentarismo, respetamos esta Cámara, respetamos el mecanismo de moción de censura, respetamos al señor Tamames. La pregunta es si él se está respetando a sí mismo haciendo esto. Ya está".

Por eso, a la pregunta de Cárdenas, Rufián ha contestado así de seco: "Le queda absolutamente claro lo que he dicho".

"Por eso se lo repregunto, no me queda claro, me gustaría que me lo explicase", ha insistido el periodista. "Le queda absolutamente claro lo que he dicho", ha repetido Rufián.

"Le vuelvo a preguntar que no me queda claro. Por eso, si me lo explicase, se lo agradecería", ha reiterado Cárdenas. "Le queda absolutamente claro lo que he dicho", ha vuelto a decir el portavoz.

"Bueno, pues no me queda claro, pero queda usted retratado, gracias", ha zanjado Cárdenas. Comentario tras el que Rufián se le ha quedado mirando durante un buen rato, incluso mientras otro periodista trataba de hacerle una pregunta. "Perdone, que estaba despistado", se ha disculpado con él.

La contestación de Rufián se explica por lo que sucedió hace unos días, cuando Cárdenas publicó un vídeo en el que, dirigiéndose al diputado, le llega a decir que "a mafioso no nos ganas" y "ten cuidado" en tono amenazante.

El propio Rufián compartió el vídeo asegurando que se negaba "a normalizar esto".