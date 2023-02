Rufián cuenta lo que le pasa ahora cuando se sube a taxis "llenos de banderas de España"

Gabriel Rufián, a bordo de un taxi repleto de banderas de España. Aunque la imagen es difícil de imaginar, el diputado de ERC ha explicado que eso le sucede en ocasiones y que la experiencia actualmente no es tan traumática como podría esperarse y ni como lo fue en el pasado.

El político ha explicado en una entrevista con el streamer Rubén Hood que la izquierda debe aprovechar "la oportunidad histórica" que tiene ahora que está en el Gobierno: "Porque quizá no tengamos otra y quizá de aquí a un año estamos hablando de otra cosa".

Rufián ha señalado que la izquierda debe "intentar darle libertad real a la gente": "No es normal que a mí un chaval que reparte hamburguesas en un bici me grite viva España. No es normal. No es normal que haya gente que cobre el Salario Mínimo Interprofesional que esté más enfadado conmigo, que voto a favor de subir el SMI, que con que Abascal que vota en contra".

"Hay que intentar legislar hacia lo incontestable para esa gente. Que tu primo o tu cuñado facha cobre una renta universal garantizada y le digas: 'Macho, esto no es por los patriotas que votas. Esto es por los otros", ha reflexionado.

Y ha sido cuando ha puesto como ejemplo lo que le pasa a él mismo cuando se sube a un taxi: "Yo, cuando llegué a Madrid, uno de los peores ratos que yo pasaba durante la semana era en un taxi. Era otro mundo. Hoy en día, gracias a que aquellos que les había metido en la cabeza al sector del taxi que éramos sus enemigos y que éramos la antiEspaña y sus contrarios y tal, gracias a defender sus condiciones laborales aquí en el Congreso, ahora oye, mi experiencia personal sobre todo aquí en Madrid que es donde yo cojo más taxis, el click ha sido brutal".

"Y te estoy hablando de gente que tiene el taxi lleno de banderas de España, que yo lo respeto. Ahora me dicen: 'Oye qué equivocado estaba. Las VTC, el bussines este de Vox, PP y C's, nos está matando y gracias a vosotros esto se está intentando frenar", ha remarcado Rufián, que ha rematado: "Oye, incontestable. Eso, yo creo, es lo que tenemos que hacer".