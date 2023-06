Sánchez destroza la campaña del PP solo con imaginarse a Feijóo y Abascal cantando esto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ponerse en la piel de un entrevistador en su serie de charlas con los integrantes del Ejecutivo. En esta ocasión, le ha tocado el turno a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera ha asegurado que los propietarios de las centrales nucleares son "contundentes" respecto al calendario de cierre y consideran que pueden estirar un poco el funcionamiento de las plantas, tal y como se prevé en el calendario pactado en 2019, pero no quieren acometer una nueva inversión o un nuevo ciclo nuclear que "no tiene sentido económico".

También ha defendido el cierre "ordenado" aunque suponga invertir en seguridad para hacerlo "muy seguro" y "razonablemente llevadero" pero no cree que las eléctricas estén dispuestas a acometer una nueva inversión que no tiene sentido económico, que tiene contestación social y que dispara el coste financiero, cuando les resulta "mucho mejor" hacer esa misma inversión en renovables y almacenamiento.

El comentario de Sánchez sobre Feijóo y Abascal

Precisamente, estos temas han dado lugar a un momento que ha levantado un aluvión de aplausos en las filas socialistas, después de un comentario de Pedro Sánchez cargado de ironía en la que ha hablado sobre la campaña electoral del Partido Popular, que pide un 'Verano Azul' en las próximas elecciones generales, jugando con el título de la icónica serie de televisión española.

"Es verdad que en esta campaña electoral estamos viendo cosas muy interesantes, algunas un poco extraordinarias, ¿no?", ha empezado reflexionando el mandatario español, ejemplificándolo en "ver al Partido Popular evocar esa serie tan entrañable de Verano Azul, de los años 80". Sánchez ha indicado que "quizás ellos no se han dado cuenta de la envergadura y el impacto de lo que estaban haciendo al evocar esa serie".

"Yo no me imagino a Feijóo y a Abascal cantando 'no matéis mi planeta, por favor'"

Y lo ha explicado. "Quizás no se acordaban de que esa serie cuenta la historia de un antiguo pescador, de una artista medio hippie, y de una serie de chavales que se unen todos en contra de un pelotazo urbanístico, de un 'ladrillazo', en la costa mediterránea de nuestro país... y que lo que quieren es defender el medio ambiente", ha expuesto Sánchez.

Y la ha rematado a su estilo, antes de ser inundado en carcajadas y aplausos. "En fin, lo que yo quiero decir es que yo no me imagino a Feijóo y a Abascal cantando 'no matéis mi planeta, por favor'".