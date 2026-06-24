Sánchez rechaza convocar elecciones tras el "nubarrón" de los casos de corrupción: "¡Cómo no vamos a continuar!" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que no piensa convocar elecciones anticipadas y que va a seguir gobernando para que "quienes más lo necesitan sigan teniendo el apoyo del Congreso". "¡Cómo no vamos a continuar!. Si aún hay rescoldos de corrupción, será evidente que sólo nuestro gobierno podrá acabar con ellos. Cuando nosotros hemos detectado casos, no los hemos tapado. Nosotros trabajamos para la gente y no para las élites", ha dicho.

En una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para hablar de los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno más próximo, Sánchez ha lamentado que el "debate publicado" haya sido colmatado "por un reguero de asuntos judiciales, mezclándose con medias verdades y bulos".

En ese momento, Sánchez ha empezado a desgranar esos diferentes casos de corrupción y ha dicho que "respeta y acata" la sentencia condenatoria para José Luis Ábalos por el denominado 'caso Mascarillas'. "No debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas", ha dicho.

Pero sobre las actividades de Ábalos, Koldo o Cerdán, o las prácticas comprometidas de Leire Díez, Sánchez ha sido rotundo: "Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí y a mi familia cuando gobernaba el PP. Además, el PSOE no se ha financiado irregularmente y nosotros no vamos aceptar la corrupción. Cuando se descubrieron estos hechos no dimos un paso al lado, sino un paso al frente. Pedí disculpas, expulsamos a los investigados, comparecí en esta cámara e impulsamos medidas para reforzar los mecanismos de prevención contra la corrupción", ha explicado.

Sobre la investigación referida a Zapatero, Sánchez ha recordado que el expresidente del Gobierno "hace 15 años que no ostenta un cargo público" y que su trayectoria política le merece su confianza. "¿Qué es lo que le compete al Gobierno? Al Gobierno le compete aclarar si hubo un trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es que no la hubo. El crédito que se concedió era legítimo, como hicimos con todas las aerolíneas. Se hizo se conforme a la ley, con todas las garantías y siguiendo los mismos procedimientos por lo que se concedieron préstamos para rescatar aerolíneas. No debe existir ninguna sombra de dudas sobre la actuación del Ejecutivo y quien quiera proyectarla, le pido que no especule. Que lo demuestre con pruebas", ha dicho.

Por último, Sánchez ha sido muy tajante a la hora de hablar de las sospechas de corrupción que afectan a su hermano o a su esposa, basadas en "acusaciones infundadas". "No voy a usar esta tribuna para reivindicar la inocencia de mi familia, pero sí me gustaría compartir cinco hechos indiscutibles. La UCO, la plaza por la que hoy está siendo juzgado mi hermano, fue convocada cuando yo no tenía ningún cargo en el PSOE. Y a mi hermano se le empezó a juzgar porque una asociación ultraderechista había defraudado evadiendo dinero en Portugal", ha señalado sobre la situación de David Sánchez.

Y sobre Begoña Gómez ha dicho: "Mi mujer empezó a trabajar en la Complutense en 2012, dos años antes de que yo fuera elegido secretario general del PSOE. La cantidad total que mi mujer ingresó por la cátedra asciende a cero euros. Y la instrucción se ha hecho contra el criterio de la fiscalía. En el caso de mi mujer, ha sido objeto de 15 revocaciones totales o parciales de la Audiencia Provincial y ha culminado con unas medidas cautelares que sobrepasan lo razonable. Cada uno puede extraer sus propias conclusiones. Yo voy a confiar en la Justicia en mi país aunque haya actuaciones que cueste compartir o entender".