Pedro Sánchez comparece en el Congreso, en directo: Rufián le pregunta al presidente si tiene "pecado" tras la condena a Ábalos y Koldo
Ya han replicado la comparecencia de Sánchez los portavoces Feijóo (PP), Abascal (Vox), Martínez Barbero (Sumar) y Rufián (ERC).
Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, advierte que los casos conocidos "deberían preocupar a cualquier Gobierno decente". "Puede ocurrir que haya personas que actúen al margen de las reglas éticas básicas que toda organización debería hacer respetar, pero los mecanismos que deberían evitarlo sí son responsabilidad de su partido y suya. Y o no son suficientes o han fallado. Tras las explicaciones que ha dado esperamos que depure todas las responsabilidades que sean precisas. Si no, le regalarán a la derecha de la tesis de que todos son iguales. No solo deben ser ejemplares, deben demostrar ejemplaridad. Seremos muy exigentes con cualquier indicio de corrupción".
"Todo un pueblo no debe morir por un solo hombre". La portavoz de Junts le ha reprochado al presidente del Gobierno que ya no cuenta con mayoría ni legitimidad en la Cámara y le ha pedido a Sánchez que permita que el Parlamento hable.
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"No tengo puñeteras ganas de que Feijóo sea presidente, Abascal vicepresidente, Ester Muñoz ministra, Tellado ministro. No tengo puñeteras ganas de ver el tremendo sufrimiento social que van a traer. No tengo puñeteras ganas de ver ilegalizaciones y encarcelamientos políticos. Pero señor presidente: seguir así, ¿para qué? Ha dicho que cómo no continuar. Pero para hacer qué", ha espetado Rufián.
"Le puedo asegurar que hay muchísima gente que subsiste gracias a este Gobierno. Y este Gobierno gracias a la influencia de muchos de nosotros ha hecho cosas muy buenas para la gente. Pero limitarnos a decir que somos lo menos malo entre todo lo malo y no hacer absolutamente nada más. Por ejemplo, vivienda. Por qué no frenamos la especulación inmobiliaria".
El portavoz republicano también se ha referido a Leire Díez. "Dicen que qué tendrá que ver el PSOE con las cloacas del PSOE para tratar de frenar las investigaciones contra el PSOE". "También tienen, y lo digo con enorme pesar, a un referente de la izquierda, una persona que a mí me ha ayudado durante toda mi trayectoria política, Zapatero, sin poder explicar según qué".
"Me dirijo a la izquierda de este Hemiciclo. Nos podemos hacer los tontos o no. Yo tengo ojos en la cara. Lo digo porque creo que todo lo bueno que ha pasado en este país en los últimos siete u ocho años ha sido con la participación de Zapatero. Pero qué diríamos si hubieran encontrado un millón y pico de joyas en la casa de Aznar o en la Casa del Rey o en la casa de Feijóo, o de Ayuso o de Abascal". "Conviene urgentemente regular la figura del expresidente. No tiene ningún sentido que no haya límites entre la influencia, el lobby y el tráfico de influencias. No tiene ningún sentido".
"La Justicia no es igual para todos. Miguel Ángel Rodríguez dijo hace pocos que había que dinamitar la Agencia Tributaria. ¿Ha pasado algo? Hace poco un tal Quequé se la liaron porque dijo que había que dinamitar el Valle de los Caídos".
"Está lo legal y está lo moral. Señorías de izquierdas: cuando la izquierda roba nuestra gente roba, cuando la derecha roba su gente ficha. No falla ni uno". Le ha preguntado a Sánchez, mirándole a los ojos, si tiene "pecado". "¿Ustedes han robado?". "Algunos me dirán que no me pase. Bueno, es que al ex número dos de su partido, al que le ayudó a ganar la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su Gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta e inequívoca".
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, está interviniendo en su turno de réplica a la comparecencia del presidente del Gobierno. Está molesto y se le nota: acusa al presidente del Gobierno de seguir instalado en el "y tú más" y en el "yo no sabía nada". "Dicen con la boca pequeña: Felipe peor, sí claro. Felipe González es el mayor traidor a su gente y a su partido".
Así ha seguido haciendo alusiones a González, Aznar ("él tendrá 17 o 18 millones en joya"), Rajoy, Ayuso (le ha recordado las 7.291 víctimas de las residencias en la pandemia y ha asegurado que uno de los trabajos "mejor pagados en España" es ser su familiar), o Aldama. "¿Saben lo que pasa cuando el Gobierno y sobre todo el PSOE se sustenta en el y tú más? Que todo esto que acabo de decir se convierte en un papel arrugado, en ruido, en nada".
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reprochado a Sánchez que pese a compartir diagnóstico la respuesta a las cloacas "no pueden ser otras cloacas", "la respuesta a Villarejo no puede ser comprar mercancía averiada a Villarejo".
"Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este Gobierno. Cada vez que este Gobierno ha actuado desde Ferraz se ha metido en un pantano. Estamos hartas. Hartas de Ábalos, de Leire Díez, de Santos Cerdán. Tan hartas como estamos del juez Peinado y sus intentos de desestabilizar este Gobierno. Está muy claro. A los progresistas se nos juzgan con otros baremos. Y es normal: nosotros hemos defendido otros valores, otra forma de hacer política. Por eso no podemos refugiarnos en el cinismo".
Felipe González dijo este martes que Sánchez contaba solo con dos opciones: dimitir o adelantar elecciones. Patxi López le ha dado respuesta este miércoles, y la puedes leer aquí.
Santiago Abascal ha cogido la senda de las joyas de Zapatero asegurando que el expresidente está reconociendo tácitamente que esos diamantes, si fueron un regalo, fueron hurtados a Patrimonio Nacional. "Qué será lo que quieren esconder, qué historias truculentas habrá detrás, qué sangre habrá en esos diamantes de venezolanos, iraníes, cubanos...".
"Ojo con los aplausos, señor Sánchez. Cuantos más decibelios, más años caen". Es el turno de Santiago Abascal, portavoz de Vox en el Congreso.
"El señor Sánchez llegó a la política como el campeón de la lucha anticorrupción. Con el señor Ábalos, 24 años, presentó la moción de censura. Estuvo años pontificando sobre la limpieza de la política con todo el descaro. En julio de 2014 decía que no le temblaría el pulso en la lucha contra la corrupción. Y es verdad. Tiene un aplomo sorprendente. Parece que sale siempre de una relajante y lucrativa sauna".
Feijóo carga ahora con el "bochorno del victimismo" de Sánchez. "Los bulos, la desinformación, los jueces...". "Oiga, le recuerdo que a Aldama le abrieron las puertas del Gobierno ustedes". "Robar ya está tipificado. No robe. Si no roba, la Justicia les dejará tranquilos".
Ya puedes leer aquí la crónica de la comparecencia de Sánchez, que se ha prolongado por cerca de media hora.
Núñez Feijóo eleva el tono en la tribuna del Congreso. "Vamos a ver. Uno podría justificar al marido de Begoña. Podría justificar al hermano del músico de Badajoz. Al grande de Koldo. Al uno de Ábalos. Al de arriba de Plus Ultra. Al jefe de Santos Cerdán. Al P.S. de Leire Díez. Al pana de Zapatero. Pero justificar todo esto es imposible, señoría: todo esto solo cabe en los parámetros éticos de Bildu. Por eso Bildu es lo que es y por eso le siguen apoyando incondicionalmente".
"Ha hablado usted de medios falsos y qué torpes son los jueces. Deje usted trabajar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y deje usted trabajar a la Audiencia Provincial de Madrid: déjeles y ya veremos lo que ocurre. Dice usted que acatará la sentencia. Yo también. Déjeles trabajar. Es usted el nexo político corruptor".
Durante su réplica a la comparecencia de Sánchez, Feijóo ha tildado de "indigno" y "soberbio" al presidente del Gobierno, al que ha acusado de dar un mitin en la tribuna de oradores de la Cámara. Le ha recordado que su exministro "todopoderoso" ha sido condenado a 24 años de cárcel, pero también se ha mofado del vídeo que el propio Sánchez subió el otro día... recordando cuáles son los síntomas de un golpe de calor y recordando a la población que tome medidas para combatir las altas temperaturas.
"Hoy en el Senado se votará una iniciativa del PP para pedir elecciones inmediatas. Mañana aquí otra para pedirle que presente una cuestión de confianza. Lo grave no es que hayan hecho lo imposible para que pudiéramos debatirla, lo grave es que si no le gusta el resultado lo ignorará o se grabará un vídeo TikTok diciendo que nos vamos a ahogar y que nos pongamos crema".
"Las élites de este país lo saben bien. El primer ministro Netanyahu también. Los tecnoligarcas y otros líderes extranjeros también lo saben. Y los diputados de PP y Vox lo saben. Por eso no nos hablan de economía. Tampoco de políticas sociales. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético o su estrategia de posicionamiento internacional. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango".
"Lo vuelvo a repetir: no somos infalibles pero no vamos a cometer el error de callarnos o de rendirnos, ni de olvidar que esto no va de nosotros o ellos, sino de millones españoles cuyo bienestar y devenir depende de las decisiones que cada martes toma el Consejo de Ministros". De esta forma Sánchez ha reivindicado la continuidad del Gobierno de coalición.
Le toca comparecer a Alberto Núñez Feijóo.
"Esto es lo que hay", ha dicho Sánchez. "Los tres elementos que componen el nubarrón que eclipsa nuestro debate público: un caso flagrante y grave de corrupción de unas personas concretas que se aprovecharon de su posición en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero; una investigación sobre Zapatero sobre la que nadie puede todavía sacar conclusiones; y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras. Nada más y nada menos".
"Ante este panorama la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar".
Sánchez ha asegurado que seguirá confiando en la justicia y se ha dirigido a PP y Vox. "Indígnense cuanto quieran, por muchos aspavientos que hagan no se indignarán más que yo. Pero no sean cínicos. No se reivindiquen como defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un Fiscal General cuando presumen impúdicamente cada semana de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario".
Así, Sánchez se refiere al principal asesor de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.
"Tampoco hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica con la que espiaron durante años a más de un centenar de rivales políticos y periodistas para fabricar pruebas falsas contra ellos. No sigan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 imputados".
"Según la propia UCO, la plaza por la que hoy mi hermano está siendo juzgado fue creada en octubre de 2016 y convocada en mayo de ese año. Durante un período en el que yo no tenía ningún cargo en el PSOE y de hecho en la segunda fecha no era siquiera diputado de estas Cortes".
De este modo Sánchez sí ha acabado defendiendo la inocencia de su hermano y su mujer: "La cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de cero euros". "Las medidas cautelares contra mi mujer sobrepasan los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del cuerpo policial", ha asegurado, sobre la petición de entrega de su pasaporte esta tarde.
"Sé sin el más mínimo grado de duda que se construye sobre acusaciones infundadas con un patrón de acoso y derribo que ya hemos visto en otros países. Difusión de informaciones falsas. Denuncias por organizaciones vinculadas a la ultraderecha a raíz de recortes de pseudomedios. Finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan años. El caso de mi mujer lleva más de dos años en instrucción".
"Primero el titular. Después la denuncia. Y por último el daño. Un daño reputacional que juega con los tiempos de la Justicia, distinta a los tiempos de la política; con la integridad de esos pseudomedios y con el papel de los partidos que llegan a pedir penas superiores de cárcel a mi hermano y a mi mujer". "No usaré esta tribuna para defender la inocencia de mi hermano y de mi mujer, lo harán ellos mismos en los tribunales".
Sánchez ha asegurado que al Ejecutivo únicamente le compete aclarar si hubo trato de favor en el rescate a Plus Ultra.
"Al Gobierno compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. La respuesta es clara, rotunda y contundente: no la hubo".
El presidente del Gobierno también habla del expresidente Rodríguez Zapatero. "En su Gobierno no hubo un solo escándalo. Hace quince años que no tiene cargo público. Le avala la presunción de inocencia como pocos. Colabora con la Justicia. Ha defendido con convicción su actividad privada. Esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece".
Sánchez también ha explicado lo que Zapatero "representa" para la derecha. "Reivindicó el feminismo, nos sacó de una guerra ilegal".
"Actuemos contra el problema y no engañemos a la gente. Es razonable que los avances judiciales continúen y la derecha política y mediática lo venderá como una nueva muestra más de la llamada degradación política pero no nos equivoquemos: la degradación ya ocurrió y lo que veremos en los próximos meses es su persecución".
Sánchez ha defendido eso al anticipar que en los próximos meses el Congreso podrá debatir el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que el Consejo de Ministros aprobó como anteproyecto en febrero. "Si a sus grupos parlamentarios, particularmente aquellos de la derecha y de la ultraderecha, de verdad les preocupa la corrupción y quieren poner en marcha medidas que la combatan, les pido que acepten y tramiten este proyecto".
Sánchez está reivindicando la transparencia y actuación del PSOE ante todos los casos de corrupción conocidos hasta ahora.
El presidente ha hecho un resumen somero de todos ellos al arrancar su intervención en el Congreso: "La primera cuestión es un caso de corrupción que afectó a la antigua Secretaría de Organización del PSOE, que conocimos hace más de dos años y cuyos extremos van revelándose poco a poco. En febrero de 2024 supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra Ábalos y Koldo García, quienes habrían cobrado comisiones para celebrar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y en mayo de este año conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díez, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos".
"Con lo que sabemos ya podemos decir tres cosas. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es más, yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí y a mi familia y a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el PP".
"La segunda cosa es que el PSOE no se ha financiado irregularmente. Si ha ocurrido algo de eso es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos", ha continuado Sánchez.
"La tercera es que nosotros no vamos a aceptar la corrupción como un hito consustancial a las organizaciones humanas: seguimos trabajando por erradicarla del todo. Cuando se descubrieron estos hechos no dimos un paso al lado, sino al frente. Pedí disculpas, expulsamos a los investigados, comparecí ante sus señorías, y tomamos medidas", ha rematado.
"Hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Supremo este lunes respecto a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Sentencia que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra forma. En este país no debe haber espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean". Sánchez ya habla de la sentencia de 24 años de cárcel y 19 años de prisión para Ábalos y Koldo García, aunque desliza la idea de que Víctor de Aldama no entre en prisión por su suspensión de pena.
Sánchez se mete de lleno en el tema. "En estas últimas semanas el debate publicado has ido colmatado por un reguero de noticias judiciales. Noticias que se mezclan con rumores, medias verdades y bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía".
"Quiero a los ciudadanos que sepan que no les resto ni un ápice de importancia a estos hechos ni a las causas que se investigan. Me parece que ahora mismo son esenciales para entender también qué está ocurriendo en nuestro país incluso más allá del ámbito estrictamente judicial".
Sánchez inicia su intervención hablando del último Consejo Europeo, "el primero desde 2024 en el que los Estados miembros recuperaron su apoyo unánime a Ucrania tras la vuelta de Hungría al consenso europeo". El Consejo sirvió para que Chipre, presidente del Consejo de la UE, presentara su propuesta de lo que se conoce coloquialmente el presupuesto europeo. "No se le puede pedir a la UE hacer más con menos recursos, el nuevo presupuesto comunitario debe ser más ambicioso que los anteriores", ha defendido Sánchez.
"Comparezco ante esta Cámara para dar cuenta en primer lugar de las decisiones tomadas en este último Consejo Europeo y para hablar de las investigaciones judiciales que afectan directa o indirectamente al partido que tengo el honor de presidir", ha comenzado Sánchez.
El salón de plenos del Congreso ya se está llenando con sus diputados accediendo a los escaños. En cuestión de unos minutos dará comienzo la comparecencia a petición propia de Pedro Sánchez para hablar de los casos de corrupción que han afectado al PSOE. Ya hay señal de vídeo.
Felipe González volvió a subir el termómetro este miércoles asegurando que Sánchez tenía dos opciones: o dimitir o convocar elecciones. El expresidente del Gobierno del PSOE volvió a emplearse en términos muy duros para cuestionar la situación actual del Gobierno de coalición.
Pero no ha sido el único caso de voces internas del PSOE a la contra de Sánchez. Una disertación muy llamativa ha sido la de Eduardo Madina reaccionando a la sentencia contra José Luis Ábalos. "Elegí tenerle enfrente y defender un PSOE donde esto no fuera posible, y perdí", dijo este martes en el Hoy por hoy de Cadena Ser.
La mayoría de analistas coinciden: se espera que el presidente del Gobierno valore la sentencia del caso Mascarillas que ha condenado a Ábalos a 24 años de cárcel. También se espera que entre en el detalle en otros casos que le afectan personalmente: la investigación a su esposa Begoña Gómez o a su hermano David Sánchez.
Pero, más allá de eso, se espera que el presidente del Ejecutivo pase a la ofensiva aprovechando el foco mediático que tendrá esta sesión plenaria en el Congreso alegando que en el PSOE, ante los casos de corrupción, sí se toman medidas de depuración.
Sánchez pidió su comparecencia a principios de mes cuando tampoco se había producido todavía la declaración del expresidente Zapatero ante la Audiencia Nacional. Zapatero es investigado por el juez Calama por si tuvo un papel relevante en la concesión de un préstamo (para rescatarla) durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra.
Zapatero negó haber intervenido ante ningún funcionario o autoridad. El HuffPost tuvo acceso al audio de su declaración. Pese a ello, el juez Calama aseguró en un auto posterior que el expresidente no había logrado disipar todas sus sospechas sobre él. Después, Calama citó como imputadas tanto a las dos hijas como a la secretaria de Zapatero.
El expresidente señala a una posible nulidad del caso si no se acredita aval judicial de algunas pruebas, como su defensa recordó este martes.
Por los caprichos del calendario, la comparecencia de Sánchez en el Congreso coincide en el mismo día en el que su mujer, Begoña Gómez, tendrá que entregar ante la Justicia su pasaporte. El juez Peinado ya imputó por error dos nuevos delitos a Gómez (luego rectificó) y expediente el CGPJ llegó a abrir un expediente sobre el magistrado por las polémicas palabras que empleó en el auto (para justificar la retirada cautelar de pasaporte el juez escribió que agentes de la Policía Nacional podrían colaborar en su fuga).
Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados este miércoles apenas 48 horas después de trascender la sentencia que el Tribunal Supremo dictó sobre el caso Mascarillas: 24 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y 19 años de prisión para su exasesor, Koldo García.
Víctor de Aldama, el corruptor, ha sido condenado a cuatro años de cárcel pero su pena se suspende si no delinque y hace un año de trabajos en beneficio de la comunidad. El Supremo tampoco le ha obligado a devolver la comisión de 3,7 millones de euros que le exigía la Fiscalía Anticorrupción. Se libra de prisión.
Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan... La comparecencia de Sánchez en el Congreso llega tras la noche más corta del año, la noche de San Juan. Y el presidente del Gobierno tiene unas cuántas preocupaciones que, de haber tenido ocasión, habrá querido echar a la hoguera. Javier Escartín recopila alguna de ellas en este análisis.
Un repaso a las claves que están pasando más desapercibidas en las previas de la sesión plenaria de este miércoles en el Congreso de los Diputados: la voz de Gabriel Rufián, el papel de PNV o Junts o la sombra de los Presupuestos.
Este análisis lo firma mi compañero Diego Alonso. Como diría Yoda, leerlo tú debes.
Inmediatamente después de la comparecencia del presidente del Gobierno dará comienzo la sesión de control, en la que los grupos políticos formulan preguntas a los distintos miembros del Gobierno. Está previsto que tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal formulen preguntas a Sánchez, por lo que habrá dos cara a cara a lo largo de la mañana.
El líder popular preguntará a Sánchez si "va a asumir su responsabilidad política" mientras que el máximo responsable de Vox inquirirá "cuántos recursos públicos" ha utilizado Sánchez "para evitar las investigaciones contra su entorno".
Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece a petición propia en el Congreso de los Diputados. Lo hará para "dar explicaciones" sobre las "investigaciones judiciales" que afectan "al partido mayoritario en el Gobierno", es decir, al PSOE.
Es la primera vez que Sánchez declara a petición propia en la Cámara Baja y lo hace apenas horas después de que se conozca la condena de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y varios días después de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.
Yo soy Alberto R. Aguiar y me encargaré en las próximas horas de que puedas seguir en El HuffPost toda la última hora de la comparecencia de Pedro Sánchez minuto a minuto en este directo.