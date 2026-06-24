Pedro Sánchez comparece en el Congreso, en directo: Rufián le pregunta al presidente si tiene "pecado" tras la condena a Ábalos y Koldo

"Tienen a una señora que quería hacer de Villarejo mandatada por el partido"

El portavoz republicano también se ha referido a Leire Díez. "Dicen que qué tendrá que ver el PSOE con las cloacas del PSOE para tratar de frenar las investigaciones contra el PSOE". "También tienen, y lo digo con enorme pesar, a un referente de la izquierda, una persona que a mí me ha ayudado durante toda mi trayectoria política, Zapatero, sin poder explicar según qué".

​

​"Me dirijo a la izquierda de este Hemiciclo. Nos podemos hacer los tontos o no. Yo tengo ojos en la cara. Lo digo porque creo que todo lo bueno que ha pasado en este país en los últimos siete u ocho años ha sido con la participación de Zapatero. Pero qué diríamos si hubieran encontrado un millón y pico de joyas en la casa de Aznar o en la Casa del Rey o en la casa de Feijóo, o de Ayuso o de Abascal". "Conviene urgentemente regular la figura del expresidente. No tiene ningún sentido que no haya límites entre la influencia, el lobby y el tráfico de influencias. No tiene ningún sentido".