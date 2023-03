Olona anuncia un reencuentro con "mi ministro" Marlaska, al que tildó de "traidor y cobarde" en el Congreso

La exdiputada de Vox, Macarena Olona, sigue dando de qué hablar meses después de su salida de la política. Tras su polémica entrevista con Jordi Évole en televisión, donde desgranaba los asuntos más espinosos de la formación liderada por Abascal, la Abogada del Estado ha promocionado un acto en Sevilla para mediados de marzo en el que participará junto a personalidades como Carmen Calvo, Pedro Baños, Arturo Pérez Reverte o Fernando Grande-Marlaska.

Lo curioso es la manera en la que se ha referido en un tuit al ministro del Interior: "Primer reencuentro con mi Ministro Marlaska. Aunque ahora como Jefe. No os lo perdáis". Con lo de "jefe", Olona se refiere a que los Abogados del Estado dependen de la Abogacía General del Estado, que a su vez forma parte del Ministerio de Justicia como una subsecretaría.

En los últimos meses, Olona ha roto los esquema de sus seguidores al mostrar un discurso político mucho más moderado al que defendía como diputada de Vox en el Congreso de los Diputados. Incluso, ha dedicado buenas palabras a miembros del actual gobierno como Yolanda Díaz, a la que reconoció una importante capacidad oratoria. "Cada miércoles era un reto enfrentarme a ella", dijo.

Pero este guiño a Marlaska resulta aún más curioso al recordar que fue la propia Olona quien protagonizó algunas de las intervenciones más duras que se recuerdan en el Congreso contra el actual ministro del Interior.

"Mejor ser un piolín que un traidor, que un vendido, que un cobarde, que un indigno", le dijo, por ejemplo, sólo unos días antes de abandonar su escaño para concurrir en las elecciones andaluzas. Unos meses antes, en una entrevista en El Mundo, Olona dijo que su objetivo era "sentar a Marlaska en el banquillo".

El último ejemplo del 'viraje' político de Olona no ha pasado inadvertido para los usuarios en Twitter. Muchos, de nuevo, se han visto sorprendidos por la forma 'cercana' y 'cariñosa' con la que la exdirigente de Vox habla sobre el ministro del Interior. "Vomitivo. Con las veces que has pedido su cabeza, con las veces que les ha dejado en cueros y ahora lo quieres vestir. ¡Qué repugnancia me da cada uno de tus tweets", ha escrito uno. "¿Ya no es indigno e infame, Maca?", le ha preguntado otro.