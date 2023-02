Macarena Olona, bomba a bomba: los 20 'golpes' con los que ataca a Vox ante Jordi Évole

"Bastantes tinieblas tengo encima como para salir en un sitio lúgubre". Macarena Olona arranca su charla con Jordi Évole preocupada por el decorado que el periodista de LaSexta ha preparado para su entrevista. Cree que su imagen se ha visto manchada por las difamaciones vertidas contra ella por su expartido. Pero, salvado el escollo del atrezzo, la exdiputada de la formación de Abascal comienza a desgranar su salida de Vox, la 'cacería' de la que ha sido víctima e incluso deja caer sospechas sobre la financiación del partido. Casi dos horas de conversación en los que Olona da muestra de su arte de "contención" para no decir todo lo que querría, pero con silencios que también dicen mucho.

Olona asegura que se fue de Vox porque "tenía claro" que iban a apagar su voz y porque no comparte "la actual deriva" del partido. Tras su salida, la exdiputada habla de "mentiras y filtraciones" que buscaban desacreditarla. Incluso, acusa a los dirigentes de Vox de reunirse con periodistas para hacerles ver que tiene "problemas mentales". La 'cacería' que ha sufrido la compara con el argumento de 'American History X', una cinta en la que el protagonista es víctima de duras represalias por abandonar una organización neonazi. ¿Es casual el símil?

En la misma entrevista, Olona también cuestiona los más de cuatro millones de euros que, según su información, Vox ha desviado a la fundación Disenso que dirige Abascal. ¿"Hacia dónde ha ido ese dinero? Yo tengo las preguntas correctas", dice.

Por último, no duda en hablar de que hay personas con ideología nazi dentro de Vox. Concretamente, por las amenazas que en otoño recibió de una cuenta de Telegram que, presuntamente, estaría dirigida por un asesor de Ignacio Garriga. "Vox no es un partido nazi, pero sí me he encontrado ataques de personas que hacen loas a Hitler y que están en el entorno de Vox", ha señalado.

A continuación, aquí están algunas de las frases más destacadas de Macarena Olona en su entrevista en LaSexta.

Anguita, referente para Macarena Olona

- Anguita es uno de mis grandes referentes políticos. He reproducido algunos extractos de sus discursos en el Congreso sin decirlo expresamente porque eso no le gustaba a mi antigua formación. Era un hombre auténtico.

Sobre su salida de Vox

- Me marché de Vox porque tenía claro de que iban a apagar mi voz. Yo me convierto en un obstáculo para la actual deriva de Vox. Yo he ayudado a desarrollar el proyecto y he tenido una identidad. Cuanto más arriba estaba, más niebla veía. No tenía claro quién tomaba las decisiones. Santi (Abascal) no es libre completamente.

- De Santi (Abascal) sólo puede decir que es buena persona, pero tiene limitaciones. Ortega Smith es antagónico con respecto a mí. No ahora, de siempre.

- Yo no escuché las voces que me decían que me la estaban liando. Me decían que me estaban sacando del Congreso para no hacer sombra... Me lo decían en todos los lados. En el partido, en casa, en la calle... Si alguien ha querido atacarme dentro de Vox, nunca han venido de frente.

-(Évole: ¿Hay división en Vox?) "Está el pensamiento conservador de Ortega Smih y Buxadé y el liberal de Espinosa de los Monteros"

'Vox History X': La 'cacería' contra ella tras su salida

- Después de las elecciones andaluzas hubo filtraciones y mentiras sobre la campaña. Por ejemplo, que habían sido un fracaso por responsabilidad mía... Para mí, el resultado de Andalucía fue un fracaso en cuanto a expectativas. Yo no formaba parte del equipo de campaña. Lo formaban Santi, Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé...

- Estoy sufriendo una campaña feroz y lo entiendo. Entiendo por qué lo hacen. Por miedo a lo que yo pueda representar. Porque soy de esas personas que cree que la partitocracia es causa de la corrupción en España.

- Mi exformación está difundiendo una serie de bulos respecto a mí. Se reúnen con periodistas y personas relevantes para decir que estoy loca, que tengo problemas de salud mental... Es injusto porque es mentira y porque yo lo he dado todo por ese proyecto. Destruyéndome a mí, destruyen una gran parte de la ilusión de votantes de Vox. Desde que anuncié que recorría el Camino de Santiago, lo que más me está costando es que los golpes no sean en punto vital. No sé cuánto aguantaré en pie... pero van a por mí. Lo que yo estoy viviendo es un 'Vox History X'. Es un señalamiento como enemigo. Pero si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir sin permiso del macho alfa, se está equivocando peligrosamente.

- ¿Qué mejor definición puedo dar de Vox que el haberme marchado? Yo me convertí en un obstáculo para la actual deriva de Vox. Una deriva con posicionamientos que no me representan. (Évole: ¿Posicionamientos ultras? ¿Xenófobos?) Yo no podría ahora poner mi imagen y mi trabajo para contribuir a que crezca un proyecto que ya no me representa.

- (Évole: ¿Y hay actitudes mafiosas en Vox?) ¿Calificarías como mafioso que cuando una persona sale del partido se aplique una política de 'estás conmigo o estás contra mí'? ¿Y si estás contra mí eres un enemigo a batir?

- A diferencia de lo que están haciendo conmigo, yo no haría daño a la cúpula de Vox porque se lo haría a miles de personas que ven este proyecto como una ilusión.

¿Irregularidades en Vox?

- El Vox de hoy no es el Vox de marzo de 2019. Ni a nivel ideológico ni a nivel empresa. Es decir, las estructuras que se han creado en torno a Vox. En 2019 no existían fundaciones o todo un entramado en torno a Vox. Hoy, sí. Todos los partidos tienen fundaciones, pero yo como española reclamo transparencia, en general, en todas las fundaciones. La Fundación se crea en 2020 y yo la primera vez que tengo conocimiento de algo relacionado con sus cuentas es en marzo o abril del año pasado. Ahora se habla de una subvención otorgada de manera directa del partido de dos millones de euros y se hace constar que ya hubo otra de dos millones y medio de euros. ¿Hacia dónde ha ido ese dinero? Yo tengo las preguntas correctas. (...) En la cuenta de putas y varios se suelen esconder las maldades"

- (¿Hay falta de democracia interna en Vox?) Yo no digo que no se pueda activar un proceso que pueda llevar a la ilegalización de Vox con la ley en la mano, pero yo no voy a abonar ese terreno. ¿Quién soy yo para destruir la esperanza de miles de españoles?

- A dos diputados de Murcia les echaron del partido. Fueron a juicio y ganaron porque quedó acreditado que actuaron conforme a la ley cuando se negaron a que el partido interviniese las cuentas del grupo parlamentario.

Vox y el nazismo

- Vox no es un partido nazi, pero sí me he encontrado con personas del entorno de Vox que hacen loas a Hitler. Yo he puesto una denuncia por estos hechos.

- Es vomitivo. Los mensajes publicados por esas personas en un canal de Telegram son de una gravedad extrema. No tienen nada que ver conmigo. Cuando alguien llamaba a Vox "partido nazi" me espantaba, pero ahora puedo entender que lo dicen por este tipo de comentarios o vinculaciones.

¿Homofobia, machismo y xenofobia en Vox?

- Hay una corriente dentro de Vox que considera que la homosexualidad es una enfermedad y que las personas homosexuales son personas desviadas.

- Ha habido excesos xenófobos dentro del partido en algún momento.

- Una persona de la dirección del partido dijo que no quería mujeres en el equipo para no caer en la tentación

¿Volverá a la política? ¿Se presentará a las generales?

- Yo estoy con los españoles que están deseando encontrar un proyecto en el que confiar y que les despierte la ilusión.

Su duro pasado familiar

- A mí me ha dolido profundamente cuando se ha negado mi condición de familia porque a mí me criara mi madre en solitario. Mi padre decidió apartarse para no hacernos daño porque era adicto al alcohol y a la cocaína.