La confesión de Jordi Évole sobre lo que haría si se muriera mañana

"Si te mueres mañana, ¿qué harías lo que te queda de día?". A esta pregunta tuvo que responder y presentador de laSexta Jordi Évole en una entrevista en el canal de Tik Tok de la periodista andaluza Amparo Vega.

La joven quiso conocer qué es lo que haría Évole y él fue totalmente sincero en su contestación. "Me lo tomaría con calma", comienza diciendo el conductor de Lo de Évole.

"Me iría a comer con un grupo de amigos. Me reiría muy mucho", prosigue el periodista, que rechaza la opinión de Vega de que cuando se fuerza es complicado reírse. "Cuando estás con amigos no hace falta forzarlo porque ya te sale", asevera.

Entonces es cuando ha llegado una sincera confesión. La sevillana le pregunta si probaría cosas que no ha probado hasta ahora. Él es claro en su respuesta.

"Probaría la heroína porque es una cosa que en mi barrio hubo mucho en los 80. Vi mucho el deterioro, pero no me importaría porque me voy a morir al día siguiente", reconoce el popular periodista.

El vídeo en Tik Tok está acumulando multitud de interacciones al acumular más de 350.000 reproducciones y. 18.000 me gusta.