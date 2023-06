Vuelven a preguntarle a Macarena Olona por su salida de Vox y ella habla de "secta"

Macarena Olona concurrirá a las próximas elecciones generales con su propio partido, Caminando Juntos. La que fuera diputada de Vox lo ha confirmado en su primera entrevista después de registrar una formación política que, el 23 de julio, se presentará por Granada y sólo en las provincias donde "no reste" a las alternativas de voto.

Durante su intervención en La Noche en 24 Horas, Olona ha querido marcar diferencias respecto a Vox, el partido de ultraderecha que la colocó en el escaparate de la política nacional. La exdiputada, una de las voces más duras de la formación de de Santiago Abascal, ha llegado a pedir perdón por haber sido un "agente principal en una trinchera de odio". Pero estos no han sido los únicos calificativos que le ha dedicado su anterior partido.

Como ocurrió en la entrevista de Jordi Évole, Macarena Olona ha tenido tiempo de hablar sobre las razones que la llevaron a abandonar la formación de Santiago Abascal: "La actual deriva de Vox tanto a nivel ideológico, programático como empresarial deja de representarme", apuntaba la número de uno de 'Caminando Juntos' que ha recalcado que su salida "ha sido un camino muy tortuoso".

"A mi se me prometió una familia, la antítesis de un partido político", ha indicado Macarena Olona. "Cuando vinieron a buscarme por mi marcado carácter en la lucha contra la corrupción, me prometieron que yo entraba en una familia. Es lo que yo apliqué como secretaria general, convirtiendo junto a Iván Espinosa de los Monteros nuestro grupo parlamentario en una familia, pero nadie me advirtió que en la salida, al disidente se le trataba como una secta", apuntaba sobre su salida de Vox.