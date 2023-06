Olona confirma que irá al 23J con su nuevo partido Caminando Juntos: "No estaré en el 'que te vote Txapote"

Europa Press via Getty Images

Figuraba como uno de los interrogantes de la política española, pero el maremágnum del 28M y la inmediata convocatoria del 23J se lo comieron todo y la actualidad pareció olvidarla... hasta que, tres días después, reapareció con fuerza. Macarena Olona irá a las generales con su nuevo partido: Caminando Juntos. El giro de guion que le faltaba a este serial sin fin que es la política española. Y este jueves lo ha confirmado.

"Concurriré con un proyecto transversal de marcado carácter social", ha anunciado en el Canal 24 Horas de RTVE. Olona se presentará por Granada, no por Madrid, y sólo en aquellas provincias donde "no reste" a las alternativas de voto, ha apuntado.

"No vamos a ir allá donde pongamos en riesgo que los votos que se depositen en un proyecto, sea el que sea, acaben no valiendo para nada por la ley electoral". "Iremos en aquellas provincias donde verdaderamente podamos tener una oportunidad", ha añadido aunque sin citar nombres.

No ha adelantado mucho más que sus intenciones: ni compañeros de filas, ni líneas programáticas claras, ni los lugares concretos donde luchará por los votos, pero sí ha dejado ver que ha "cambiado".

Su tono, su expresión y su gesto en nada recuerdan a la portavoz adjunta que fue de Vox en los primeros compases de legislatura y en las primeras olas de la pandemia. Entonces, y durante años, llevó a cabo una línea comunicativa durísima contra el Gobierno y las izquierdas, con habituales enfrentamientos hasta con la presidenta del Congreso. Ahora, pide perdón por los errores, pero insiste en que "no hay una Olona falsa, ni la de antes ni la de ahora, lo que hay es una Olona con sus circunstancias".

Visiblemente nerviosa, tanto que ha tenido que admitirlo, y por momentos emocionada, ha reconocido que desde su estancia en Vox "claro que he cambiado". "He cambiado porque llegó un momento en el que la actual deriva de Vox deja de representarme. Y yo no iba a poner mis competencias al servicio de un proyecto que había dejado de representarme".

No ha perdido ocasión de marcar distancia con sus excompañeros y con la que fue su 'casa', a la que ha acusado de actuar como una "secta". "Quedo profundamente agradecida a Vox por la oportunidad de servir a los españoles, pero también profundamente decepcionada porque me prometieron que entraba en una familia, pero nadie me advirtió que en la salida al disidente se le trataba como una secta".

La política afincada en Granada, no olvida los numerosos episodios de "acoso" y la "intoxicación" contra ella desde que dejó la formación de Abascal, allá por julio del pasado año.

Asumiendo de nuevo sus "errores", palabra que ha repetido este jueves en el Canal 24 Horas, se ha reconocido como "agente principal en una trinchera de odio" en otro tiempo. Eso sí, ha asegurado que "el ambiente irrespirable en el Congreso no es culpa exclusiva de Vox".

Otro tiempo, otros retos y otras posibilidades. Su nueva formación se nutrirá "exclusivamente" de las aportaciones voluntarias de los miembros, colaboradores y simpatizantes, ha añadido la abogada del Estado. "Es absolutamente falso que haya estado vinculada a Mario Conde y no verán noticias de financiación de Irán o del narco detrás", ha querido remarcar, haciendo gala de que los integrantes del partido están "tirando de sus ahorros".

Un camino de ida y vuelta a la carga contra Vox

Desde que saltó del Congreso a las elecciones andaluzas su vida y su carrera política no han dejado de afrontar cambios. Tras lograr unos resultados un tanto decepcionantes en Andalucía, Olona tomó posesión de su escaño y acto seguido se retiró de la política por "razones médicas". Días después comenzó a reconstruir su marca: Camino de Santiago, impulso de un proyecto propio con una fundación y meses después, la constitución de un nuevo partido político.

Y siempre, desde que dejó el Parlamento de Andalucía, cargada de reproches a su expartido. Algunos más velados y otros absolutamente directos, Olona ha separado radicalmente su camino del de Vox, hasta marcar un perfil sorprendente para muchos en sus redes sociales con mensajes hacia la comunidad LGTBI o a las "mujeres de izquierdas".

Ahora, vuelve a la arena política con nuevos aires y una idea clara: caminar juntos, "con el pie izquierdo y el pie derecho".