Yolanda Díaz: "Tenía interés en conocer a Puigdemont, respeto sus ideas, no las comparto"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que tenía interés en conocer al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que aprendió mucho de ese diálogo que mantuvieron en Bruselas y que respeta sus ideas aunque no los comparta dado que él es conservador y ella progresista.

Así lo ha trasladado durante su intervención en la II Edición de la lista de Las 100 mujeres más influyentes en España de Forbes Women, cuestionada sobre el encuentro que mantuvo con Puigdemont en el Parlamento Europeo el pasado 4 de septiembre.

"Tenía mucho interés (en conocer a Puigdemont) porque en este caso, además, es un hombre que tiene una procedencia conservadora y yo no; yo soy una mujer progresista. He aprendido mucho también cuando se sienta alguien a negociar o hablar que no procede de tu mundo", ha trasladado.

La también vicepresidenta segunda ha desgranado que todo el mundo conoce, como se desprende de las negociaciones que ha emprendido con los agentes sociales durante la anterior legislatura, que "nunca se sienta a una mesa con una posición prefijada" y que de la reunión con Puigdemont se trae "el bagaje" de que "el diálogo es la única herramienta para solventar los conflictos políticos".

Luego, ha criticado que la gestión del 'procés' que hizo el PP durante su etapa en el Ejecutivo fue la "abdicación de la política", algo que nunca debería pasar en democracia y que le consta que los populares intentaron luego la vía del diálogo, pero no tuvieron "valentía suficiente".

Por tanto, ha sentenciado que el conflicto político en Cataluña nunca debió producirse y que su afán es un "país con Cataluña dentro". "Quiero la mejor Cataluña (...) la Cataluña moderna, europeísta, económicamente potentísima, culturalmente activa, la Cataluña que siempre mira y que va muchos pasos por delante y tiene que ser con todo el mundo dentro", ha enfatizado.

A su vez, ha censurado el "ruido" de "incendiar Cataluña", en referencia a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, al ser una actitud que no se debería consentir a "ninguna personalidad pública".