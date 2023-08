Alonso acaricia la 33 en el GP de Países Bajos, pero se queda segundo

"Lo va a hacer". Ha sido una de las frases más repetidas en Twitter durante la tarde de este domingo. Fernando Alonso ha acariciado por un momento su victoria número 33, pero ha quedado segundo en el Gran Premio de Países Bajos. Con este, el piloto asturiano ya acumula 105 podios en toda su trayectoria.

La carrera ha venido marcada por la lluvia, que no ha podido parar a Max Verstappen y la racha de sendas victorias que lleva en esta temporada el belga. Alonso, sin embargo, la última vez que logró un puesto tan alto fue el pasado mes de junio, cuando también quedó segundo en el GP de Canadá. Esta vez, el podio lo competa Pierre Gasly.

"Hace dos años, cuando regresó este gran premio, jamás pensé que podía conseguir un podio en Zandvoort" Fernando Alonso

Al concluir el gran premio, ha indicado que "el coche ha estado genial". "Hoy he confiado en el coche", añadía. "Hace dos años, cuando regresó este gran premio, jamás pensé que podía conseguir un podio en Zandvoort". Pero este domingo lo ha hecho.

El asturiano encuentra el circuito de Países Bajos "una pista muy especial". "He pensando en intentar una maniobra en la última resalida, pero luego he pensado que a lo mejor me salía del circuito", concluía, en declaraciones recogidas por As.

"Lo va a hacer"

Durante el trascurso de la carrera, el asturiano ha rozado el primer puesto. Y, estando tan cerca de alcanzar su victoria número 33, las redes se han llenado de comentarios al respecto. "Lo va a hacer" ha sido uno de los mensajes más repetidos.

De hecho, él también confía. En una de las comunicaciones que ha tenido con su equipo por radio, el piloto de Aston Martin lo ha asegurado: "Ganaremos pronto una carrera".