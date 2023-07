¿Cómo saber dónde voto el 23 de julio? Así puedes consultar tu colegio electoral

SOPA Images via Getty Images

Ya quedan menos de dos días para las Elecciones Generales y todavía hay quien no sabe dónde debe votar. Ya sea por cambio de domicilio o porque por motivos logísticos se le ha cambiado de colegio electoral. Pero que no cunda el pánico: hay una forma de averiguar en qué mesa electoral debe votar cada ciudadano.

¿Cómo buscar mi mesa electoral?

Si no has recibido la carta en la que se indica cuál es tu mesa electoral o no la encuentras, te contamos cómo puedes saber dónde debes votar. Es muy sencillo, tan solo hay que abrir este enlace que dirige a la página web del Instituto Nacional de Estadística.

Una vez dentro, habrá que indicar los datos de empadronamiento de la persona interesada: provincia, municipio, código postal, nombre y número de la vía, y la inicial del primer apellido. Y ya está. Debajo aparecerá una gráfica en la que, al pinchar, se abrirán los datos del distrito, sección y mesa, así como del local electoral que corresponde y la dirección.

Pero si el día de las elecciones tienes dudas, una vez dentro del colegio electoral, siempre hay unos listados en los que puedes comprobar cuál es tu mesa. Además, los apoderados e interventores de los partidos siempre suelen estar cerca para poder ayudar a los votantes.