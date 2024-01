Este país solo tiene 38 habitantes y si lo visitas ni se te ocurra traer estos tres alimentos

REPUBLIC OF MOLOSSIA

Son muchos los países diminutos que hay por todo el mundo. Aunque uno de los más curiosos es la República de Molossia, que nació en 1977 y tiene una de las legislación de lo más llamativa.

Como informa su propia página web, se encuentra dentro del territorio de Nevada (Estados Unidos) y cuenta con 38 vecinos censados, aunque no todos viven allí. La nación se creó como un reino, aunque después de veinte años pasó a ser una República Democrática Popular.

Desde el año 1999, Molossia es una república y el líder es Kevin Baugh, el presidente de la nación. La idea de crear una micronación surgió cuando Baugh vio una película con un amigo siendo adolescentes. Aunque este país nunca ha sido reconocido por la ONU.

La legislación más polémica



Como informa La Nación, pese a ser un país diminuto, Molossia tiene su propia legislación. De este modo, todas las personas que quieran cruzar sus fronteras deben pasar por la oficina de aduanas para sellar su pasaporte y no pueden estar en su territorio más de una hora y media.

Pero hay tres alimentos que tienen totalmente prohibida la entrada a este país. Se trata de las cebollas, las espinacas y los bagres, un tipo de pescado. Y no cumplir la norma puede conllevar penas de cárcel.

"Si rompes las reglas y traes un bagre a nuestro país, vas a la cárcel. Las cebollas no están permitidas porque no me gustan y soy el dictador, así que puedo decidir cosas así", confirmó el presidente en declaraciones recogidas por el medio citado anteriormente.