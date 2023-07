'El HuffPost' estrena una aplicación para dispositivos móviles y despliega una lona gigante en Madrid 

El HuffPost estrena una aplicación para dispositivos móviles. Los lectores ya pueden consultar todas las noticias en cualquier lugar y hora, tanto en terminales con sistema Android como iOS. El lanzamiento se integra dentro de su nueva campaña, que lleva por lema "En un mundo WTF, respuestas WTHUFF", en la que también enmarcan el despliegue de una lona gigante en la Gran Vía madrileña con titulares como "PP y Vox censuran una película de Disney”. El diario invita así a los lectores a encontrar el contexto de una actualidad cada vez más loca en su web o app.

La aplicación da acceso a todo el contenido del medio -entrevistas, artículos y reportajes- y permite descargar artículos para una lectura sin conexión a internet. El menú principal está dividido en las mismas secciones que en la web: Global, donde se alojan las noticias internacionales; Virales, el apartado de las noticias más sorprendentes; Life, la sección de gente, estilo de vida, moda y belleza; Vídeos, donde se agrupan las noticias que incluyen archivos de este formato, y Últimas noticias, para estar al tanto de la actualidad más reciente. Además, la aplicación ofrece otras categorías en un menú desplegable (que se encuentra arriba, a la izquierda), como las secciones de Opinión, LGTBI, Tecnología, Deporte o Planeta, entre otras.

El lector podrá configurar también la recepción de alertas personalizadas. Así, la aplicación puede enviar notificaciones con información de última hora y las noticias más destacadas en cada momento.

El director de El HuffPost, David Fernández Sanchidrián, valora así la herramienta: "La nueva aplicación es vital de cara al futuro para que la comunidad de El HuffPost, que es muy fiel, esté conectada en todo momento con la actualidad. Somos conscientes de que hoy en día todo pasa por el móvil, es un accesorio vital en nuestro día a día y por eso buscamos facilitar el acceso a toda la información".

Los equipos de Producto, Tecnología y Editorial de Prisa Media desarrollaron la herramienta, bajo el liderazgo de Fernando Hernández, director de Diseño de Prisa Media.

La nueva aplicación de El HuffPost se estrena pocas semanas después del lanzamiento del chatbot #WTHUFF, una herramienta digital que permite recibir las noticias más importantes sobre el tema que el usuario desee, para conocer el contexto de los asuntos más inverosímiles de la actualidad. Todo ello, sin salir de la aplicación en la que el usuario se encuentre, ya sea Instagram, Facebook o WhatsApp.

Dentro de esta iniciativa, el medio también ha desplegado este jueves una lona gigante en la madrileña calle de Gran Vía con el lema de su campaña, "En un mundo WTF, respuestas WTHUFF", o lo que es lo mismo, "En un mundo What The Fuck, respuestas What The Huff". En el cartel se pueden leer algunos titulares que en los últimos meses han protagonizado la actualidad política española. Por ejemplo, "Sánchez nos cambia la mesa del chiringuito por la mesa electoral" o "Macarena Olona sube un fotomontaje besándose con Yolanda Díaz". Son noticias tan sorprendentes que llevan a los lectores a preguntarse "What The Fuck?". Para entenderlo, el medio se presenta como el lugar donde encontrar las respuestas para entender qué ocurre en el mundo, hasta las noticias más inverosímiles.