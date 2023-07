Un jabalí sorprende en las inmediaciones de un hospital de Orense

Todos recordamos las imágenes de la pandemia, cuando los animales aprovecharon el confinamiento de los humanos y trataron de recuperar su espacio, ese que las calles y el hormigón se ha ido comiendo a la naturaleza. Poco a poco, se acercaron donde nunca osaban, porque las personas se habían encerrado a cal y canto, dejando imágenes muy curiosas. Pero ahora no hay pandemia y, en algunos lugares, sigue pasando. Es el caso de Ourense, en Galicia, donde en particular los jabalíes no dejan de verse en la ciudad.

La novedad es que, ahora, se ha visto un ejemplar incluso en las inmediaciones del hospital, el CHUO, tal y como ha quedado constatado por ciudadanos que estaban por la zona y lo han podido grabar por unas zonas en las que pasan sanitarios, pacientes y familiares.

Según informa La Región, se trata de un jabalí de "considerable tamaño" y que se ha visto a plena luz del día. "Un animal que parece corretear sin ningún miedo y, eso sí, con cierto civismo. Y es que hasta el jabalí sabe que el paseo de cebra es el lugar correcto para cruzar la carretera", indica su información. Y es verdad, así se aprecia en el vídeo: va tranquilo, no arrolla a nadie, no da problemas, cruza por donde debe... lo que no quita el susto de encontrarse un animal salvaje en plenas instalaciones hospitalarias.

La ciudad lleva meses recibiendo visitas de este tipo. Incluso el diario La Voz de Galicia ha llegado a publicar la ruta de los jabalíes por Ourense. Han entrado en el casco urbano y han llegado casi hasta el centro, sin complejos. Algunos han interferido el tráfico, aunque no ha habido problemas mayores. "Hasta hace poco, esta problemática de tráfico se limitaba a las carreteras, pero ahora se ven cada vez más a menudo en las vías urbanas", constata este medio.

En enero, el Concello de Ourense había localizado ya tres grupos de jabalíes: uno desciende desde Vilar de Astrés y Eiroás hacia el Vinteún, otro que se mueve desde el monte del Seminario y un tercero en la zona de A Cuña que, según se cree, es el que se adentra en el centro de la ciudad.

Ha habido ya reuniones de Gobierno central, Xunta y Concello para tomar medidas, por el bienestar de los animales y de los vecinos, y se ha acordado, entre otras medidas, la limpieza de las fincas y el desbroce de aquellas de las que no aparecen sus dueños, la identificación de las zonas por las que transitan estos animales y por dónde entran a la ciudad. La idea es poner trampas en las fincas y terrenos donde se detecten los ejemplares o hayan sido avistados. Mientras tanto, la labor de la Policía Local de Ourense es "asustarlos para que no causen ningún daño material ni, sobre todo, personal", según afirman fuentes policiales a La Voz.

El problema no es anecdótico. Es complejo. La prioridad es tratar de ahuyentar a los jabalíes para evitar accidentes.