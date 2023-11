La Fiscalía advierte al juez de "dilaciones" en tramitar el recurso contra la imputación de Puigdemont

El Ministerio Fiscal apremia al magistrado que investiga el 'caso Tsunami' para que dé traslado al recurso que afecta directamente a una de sus decisiones en el marco del caso. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado al juez Manuel García Castellón, a elevar "sin más dilaciones" el recurso directo de apelación que interpuso el pasado 10 de noviembre contra la decisión del magistrado de dirigir la investigación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

"De persistir" esas "dilaciones", la Fiscalía advierte que las pondrá en conocimiento de la Sala de lo Penal -a la que corresponde resolver ese recurso- como "único cauce que restaría a este Ministerio para obtener respuesta a su tutela judicial efectiva en vía de recurso".

En su escrito al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el fiscal Miguel Ángel Carballo señala que ya ha transcurrido "sobradamente" el plazo de cinco días que el juez dio de plazo a las partes al darles traslado de su recurso el mismo día en que se interpuso, el pasado día 10. "A punto de expirar dicho plazo, el día 14 se personan como acusación particular dos miembros del cuerpo nacional de policía", relata la Fiscalía.

La Fiscalía da el paso y recurre llevar al Supremo la investigación a Puigdemont por terrorismo El juez García Castellón también ha cursado este martes una comisión rogatoria a Suiza para solicitar datos sobre el paradero de Marta Rovira (ERC) y de una cuenta bancaria desde la que se pudo financiar a Tsunami.

Toque de atención de la Fiscalía

La formalización de esta personación, en un principio prevista para el día 16, no se hace efectiva hasta el 21, "y el Juzgado espera hasta el día 28 de noviembre para dar traslado del recurso del fiscal por cinco días, sin que se le de traslado de ningún otro recurso más que el ya referido interpuesto por este Ministerio", continúa el escrito.

A esto añade, que el 17 de noviembre otro policía presentó otro escrito de personación, "sin que se provea" hasta el 21 de noviembre para que en tres días lo formalice, "lo cual no hace hasta el 28 de noviembre, cabiendo esperar un nuevo traslado del recurso referido que prolongue sin fin el trámite del mismo". Eso "cabe pensar", apunta también, "del reciente ofrecimiento del procedimiento al Abogado del Estado con fecha 24 de noviembre".

"De persistir [las dilaciones] serían puestas en conocimiento de la Sala, único cauce que restaría a este Ministerio para obtener respuesta a su tutela judicial efectiva en vía de recurso"

"Entiende este Ministerio que el Juzgado ya debería de haber elevado a la Sala el recurso interpuesto, lo que se insta expresamente sin que se establezcan más dilaciones, las cuáles de persistir serían puestas en conocimiento de la Sala, único cauce que restaría a este Ministerio para obtener respuesta a su tutela judicial efectiva en vía de recurso", concluye el escrito del fiscal.

En su recurso, La Fiscalía considera que no hay indicios de culpabilidad suficientes para investigar a Puigdemont o a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por los disturbios del otoño de 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic, donde no ve ni un grupo criminal ni carácter terrorista. Al no poder investigar García Castellón a Puigdemont por ser aforado, en su condición de eurodiputado, el magistrado pidió al Tribunal Supremo que asuma la investigación, asunto sobre el que aún no se ha pronunciado el alto tribunal.