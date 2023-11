La Fiscalía recurre el auto que dirige 'Tsunami' contra Puigdemont: solo ve desórdenes públicos

Europa Press via Getty Images

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el auto del juez de la Audiencia Nacional que acordaba dirigir la investigación sobre Tsunami Democràtic contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al considerar que este tribunal especial "no es competente" para esa causa porque no se aprecian indicios de terrorismo sino de desórdenes públicos.

Según informa el Ministerio Público, las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la investigación a Tsunami, que arrancaron hace cuatro años, "no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional".

No se ha acreditado la existencia de una jerarquía, un órgano directivo, distribución de funciones o una perpetración concertada de hechos delictivos, dice la Fiscalía, que considera que no se han constatado "otros delitos que no sean meros desórdenes públicos una vez derogada la sedición", razón por la que pide enviar el caso a los juzgados de Barcelona.

El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, rechaza de plano que se pueda dirigir la investigación contra Puigdemont, "único al que el juez dedica una mínima, aunque escasa, motivación" porque los indicios recabados contra él "resultan insuficientes".

Ve significativo que en el último informe policial "no se le dedique ningún apartado o capítulo ni se le atribuyan hechos concretos en relación con actividades delictivas relacionadas con Tsunami Democràtic" y cree que "no puede establecerse conjetura alguna respecto" de su supuesta responsabilidad penal.

En su recurso, profundamente crítico con el juez, el fiscal afirma que "si todas las personas que simpatizaban, más aún en sus inicios, con la plataforma Tsunami Democràtic o que ya habían tenido conocimiento de ella antes de publicitarse, hubieran de ser imputadas, sin duda, la resolución recurrida sería de extensión muy superior".

La Fiscalía ha decidido recurrir el auto directamente ante la Sala de lo Penal y no ante el juez porque éste les dio traslado del último informe policial, que recapitulaba todos los hechos de la investigación, el 3 de noviembre, y el siguiente día hábil, el 6, dictó el auto en el que dirigía la investigación contra Puigdemont, razón por la que el fiscal considera "estéril" recurrir ante el magistrado.

El ministerio público cree que los únicos hechos investigados que serían constitutivos de delitos serían los disturbios llevados a cabo en respuesta de la sentencia del "procés" el aeropuerto del Prat, en Barcelona, y en el puesto fronterizo de la Junquera (Girona), constitutivos de desórdenes públicos graves, después de que se derogase la sedición del Código Penal.