La nueva ayuda de 600 euros al mes siempre y cuando cumplas este requisito

Entre las múltiples ayudas que se impulsan desde las principales instituciones del país, con el objetivo de paliar en la medida de lo posible las desigualdades sociales en los distintos ámbitos sociales, se encuentran algunas destinadas a determinados grupos poblaciones más desfavorecidos, otras cuyos beneficiarios se corresponden con ciertos sectores laborales, etc.

En este sentido, el Gobierno de España aprobó a finales de 2023 una nueva ayuda de 600 euros a la que cualquier persona podrá acceder este mismo 2024, siempre que cumpla el único requisito que se exige para acceder a ella.

Se trata de una ayuda destinada a aquellos cuya actividad laboral está relacionada con el ámbito artístico y cultural. En base al Real decreto-ley 1/2023, se ha incluido una colaboración gubernamental para dar un impulso a este sector, y que será gestionada por el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Condiciones requeridas



Con esta medida se ofrece un apoyo importantísimo -y muy celebrado por todos los beneficiarios- para los profesionales de este sector que se encuentran desempleados, aunque será necesario cumplir uno de estos requisitos.

Consiste en una ayuda cuyos destinatarios serán aquellos cuya labor profesional esté relacionada con las artes escénicas, musicales o audiovisuales, además de los profesionales técnicos y auxiliares que sean imprescindibles para que estas actividades puedan llevarse a cabo.

Duración máxima de cuatro meses



La condición indispensable para acceder a esta ayuda es demostrar que has ejercido laboralmente en cualquier tipo de actividad artística al menos 60 días durante los 18 meses anteriores a quedarse en situación de desempleo. Junto a esto, también se considera imprescindible no estar ejerciendo laboralmente ya sea por cuenta propia o ajena y no ser beneficiario de ninguna otra ayuda o prestación pública.

Como último apunte, se establece que el montante suponga un 80% del indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en cada momento, que actualmente se sitúa en los 480 euros. Pero esta cantidad puede incrementarse hasta los 600 euros en el caso de que las bases de cotización de los últimos dos meses de servicios prestados sea superior a 60 euros. Por el momento, esta prestación se alargará durante cuatro meses, interrumpiéndose en el caso de que el beneficiario encuentre trabajo antes de agotarla.