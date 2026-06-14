El verdadero riesgo laboral de la IA no son los programadores, sino las administrativas, teleoperadoras y empleadas de oficina: millones de empleos de clase media de mujeres

Una de las grandes incógnitas de la inteligencia artificial (IA) es en qué medida acabará destruyendo puestos de trabajo y cuáles serán los sectores que se verán afectados por la implantación de la nueva tecnología.

Hasta ahora, los programadores y los ingenieros de software han protagonizado gran parte de ese debate debido a que han sido las profesiones en las que la IA ha irrumpido con mayor fuerza.

Sin embargo, hay otros trabajos a los que se les está prestando menos atención pese a ocupar a millones y millones de personas. Tal y como señala The New York Times en un reportaje, empleos como el de administrativo, teleoperador o empleados de oficina están en serio riesgo de desaparición con la IA.

Se trata de puestos de trabajo que, de forma desproporcionada, están ocupados por mujeres. "Estos empleos suelen ofrecer un salario de clase media o una vía para alcanzarlo, al igual que ocurría con los empleos en el sector manufacturero para los hombres antes de que décadas de globalización y automatización los hicieran desaparecer", se asegura en el texto del mencionado medio.

En ese sentido, Molly Kinder, exinvestigadora de la Brookings Institution que está creando una organización centrada en el impacto de la IA en los trabajadores y la economía, ha afirmado, en declaraciones a The New York Times, que "me preocupa que la IA sea para las mujeres con estudios secundarios lo que la desindustrialización fue para los hombres con estudios secundarios".

Por su parte, Sam Manning, investigador de GovAI (una organización sin ánimo de lucro centrada en las políticas de IA), ha subrayado que los líderes políticos deberían estudiar qué tipo de apoyo adicional pueden necesitar esas trabajadoras de clase media "en comparación con el socio gerente de una consultora, un abogado o un ingeniero de software que, si bien están expuestos a riesgos similares, cuentan con muchos recursos que podrían facilitarles la búsqueda de un nuevo empleo".