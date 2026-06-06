Más de 150 tecnológicas han recortado 115.000 empleos este año y señalan a la IA, aunque muchas arrastraban contrataciones excesivas y pérdida de mercado

La irrupción de la IA en el mercado laboral está cumpliendo todos los pronósticos y muchos trabajadores tecnológicos se están quedando sin empleo. Según informa el New York Times, los despidos se están acelerando y hasta hoy, más de 150 empresas de tecnología han despedido a un total de 115.000 empleados.

Este goteo de despidos se ha convertido en norma estas últimas semanas. Las empresas que han reducido sus plantillas han prescindido desde proveedores de software como Atlassian y Autodesk, hasta aplicaciones de redes sociales como Pinterest y LinkedIn, y empresas de tecnología financiera como Intuit y PayPal.

"Una buena excusa"

Tal y como reza la publicación, en más de un caso, los despidos masivos han coincididos con otros problemas empresariales y según analistas y economistas, la excusa de la IA ha servido de cortina de humo para muchas empresas que buscaban corregir errores antiguos.

"Recortar empleos para dar paso a la IA es una buena excusa, pero algunas de estas no son necesariamente las mejores ni las mejor gestionadas", explica, por su parte, Mark Mahaney, analista del banco de inversión Evercore, en declaraciones al periódico. "Puede que hayan sobrecontratado, o que estén perdiendo cuota de mercado. Puede haber otros problemas", especifica.

El caso de Snap es revelador. Su director ejecutivo, Evan Spiegel, despidió a más de 1.000 personas el pasado abril bajo el pretexto de obtener más beneficios. Pero también, reconoció que la IA estaba mejorando la eficiencia de la empresa, con "pequeños equipos aprovechando estas herramientas para impulsar un progreso significativo en varias iniciativas importantes".

Contrataciones excesivas

Meta, el gigante tecnológico de Mark Zuckerberg, se aleja por momentos de su macroproyecto de IA. Durante la pademia, la empresa contrató a miles de personas para trabajar y prometió contratar a otras 10.000 en la Unión Europea. De 2019 a 2022, duplicó su tamaño hasta los 87.000 empleados.

Desde entonces, la empresa ha ido reduciendo progresivamente su unidad de realidad aumentada y virtual a medida que ha canalizado dinero hacia la IA. En abril, Meta anunció que este año gastaría entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en gastos de capital como centros de datos, más del doble de lo que el año anterior. El mes pasado, despidió a 8.000 personas, o mejor dicho, al 10% de su plantilla, a pesar de que su último beneficio trimestral fue de casi 27.000 millones de dólares.

"Estamos viendo cada vez más ejemplos en los que una o dos personas construyen algo en una semana que antes habría llevado decenas de meses", apuntó Mark Zuckerberg durante el mes de abril.

Pero Meta no es el único caso. El director ejecutivo de Cisco, Chuck Robbins, aseguró que la empresa invertiría "en el uso de la IA por parte de nuestros empleados en toda la compañía" tras recortar 4.000 empleados el mes pasado. Microsoft, por su parte, ofreció la jubilación anticipada en abril a aproximadamente el 7% de sus empleados en Estados Unidos,