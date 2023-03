Se acerca a su coche y lo que se encuentra en el asiento del conductor es, como poco, un delirio

La usuaria de TikTok @harryandthehippychick ha publicado un vídeo de una gata que acababa de ser mamá y que había decidido amamantar a sus bebés en el asiento del conductor de su coche Jeep.

Resulta que el felino suele pasearse de manera habitual por la puerta de su casa. Al no aparecer ese día, la usuaria ha relatado que se extrañó. Y, tras acercarse a su coche, lo entendió todo.

El vídeo de los recién nacidos ha enamorado a medio TikTok, recopilando desde su publicación más de dos millones y medio de 'me gusta' y 17 millones reproducciones en la plataforma.

"Supe que dio a luz cuando no me saludó esta mañana. Lo que no esperaba es que lo hiciera en mi Jeep", ha escrito la internauta en TikTok.

Aunque no tiene claro que sea una gata callejera, ha explicado que la ha estado alimentando durante un tiempo, por eso el animal se ha estado acercando de manera regular a la puerta de su casa.

"Son muchos", ha señalado la tiktoker. A pesar de que la imagen no es del todo nítida, puede haber entre seis y ocho pequeños gatitos. Según ha especificado en la publicación, ha ocurrido en Puerto Rico.