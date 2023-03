Juan y Medio cuenta lo que le pasó el día que le dieron las cenizas de su padre y no tiene desperdicio

El presentador Juan y Medio ha dejado a muchos boquiabiertos al contar lo que le pasó el día que le dieron las cenizas de su padre. El televisivo andaluz estuvo en Las tres puertas, el programa de María Casado en RTVE, y explicó a su manera cómo sucedió todo.

"Me entregó las cenizas de un portugués. Se equivocó la señora", ha comentado antes de decir que se dio cuenta porque ponía Joao y el apellido de su padre.

"Todo muy solemne. Una especie de altar, una vasija verde de cerámica. La funcionaria tiene que poner cara de le acompaño en el sentimiento. Nos acercamos mi hermano y yo y dice mi hermano, que no tiene peligro tampoco, 'tú sabías que papá era portugués'. Digo, no digas nada porque hay mucha gente que se descubren las cosas cuando mueren", ha proseguido contando.

Ha explicado que él preguntó si era su padre y la señora funcionario le dijo que sí: "Es que mi padre no era Joao. La señora se iba a morir porque pensó dios mío qué metedura de pata. Y le dije no se vuelva loca, no le diga a nada a nadie, que voy a enterrar a Joao y enterramos a Joao".

"¿Apareció?", ha querido saber Casado. "No preguntamos, no hemos querido investigar. Por lo visto había una banda que robaba cenizas de gente. Digo yo, esto es una hipótesis. Fue maravilloso, ¿por qué no tiene derecho a que lo enterremos Joao?".