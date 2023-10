Acude al teatro, una señora le increpa por ser musulmana y se tiene que cambiar hasta de butaca

La joven actriz Hajar Brown ha publicado en su cuenta de TikTok (@hajarbrown_) lo que le ha ocurrido con una espectadora al acudir a ver una obra de teatro.

"Ya es personal. Me han invitado a la ópera y he ido de etiqueta, la que yo conozco, con un jaftán precioso hecho a mano, una maravilla. Llego a mi butaca, me siento y una señora de detrás empieza a hablar de lo bien que hace las cosas Israel", ha empezado explicando para poner contexto.

Lo primero que ha dicho es que está "acostumbrada a llegar a cualquier sitio y que empiecen a hablar del mundo árabe y de la religión musulmana, pero esta lo estaba haciendo en un tono muy despectivo y proyectándolo" directamente hacia ella.

Al darse por aludida, la actriz se giró para que la mujer se diese cuenta de que le estaba escuchando y ocurrió esto: "Me dijo que era una persona islamófoba. ¿Y yo me tengo que tragar tu violencia gratuita? Yo he venido a la ópera, dejadme en paz".

Intentó hacer "oídos sordos", pero "gritaba" mucho. A continuación, sucedió lo impensable: "Me mantuve firme hasta que me hizo así (tocar el hombro), me giré y me preguntó si nosotras también íbamos a salir en la obra por cómo íbamos vestidas".

"Es un personaje público (aunque no sabe quién, exactamente). Cuando te ubique ya veremos. Dejadme tener ocio normal", ha advertido molesta la joven. También ha contado que le tuvieron que "cambiar de butaca".

"Les dije a los trabajadores de la ópera lo que estaba pasando. Fueron muy buenos y me dieron un sitio mejor, pero no tengo necesidad de aguantar este tipo de cosas", ha manifestado.

Para terminar, ha asegurado que reaccionó porque fue algo "brusco y violento", ya que suele vivir situaciones similares que tiende a ignorar.