Ágatha Ruiz de la Prada explica por qué no sale a cenar con chicas y el revuelo está servido

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha dejado una de esas reflexiones que poco a poco van replicando por las redes sociales hasta llegar a la viralidad. De la Prada ha explicado en un podcast de ABC por qué no sale a cenar con mujeres y los comentarios no se han hecho esperar.

Ha señalado la modista que ella no pierde el tiempo cenando con amigas y que ella sólo cena con hombres. De hecho, ha contado que el otro día la invitaron a una cena para conocer a Eva Longoria y que ni por esas.

"Era una cena de chicas y no fui. No fui porque no. Me dio pena porque me hubiera gustado conocer a Eva Longoria pero es que mi criterio es que no quiero cenar con chicas", ha declarado.

Ha añadido que "equivocadamente" se está poniendo de moda "lo de cenar con chicas". Sobre por qué le parece una pérdida de tiempo ha señalado que "primero porque engordas".

"Con los chicos bebes y tal cual y si no yo es que me quedo en mi casa con un yogur feliz. Tengo mis libros...", ha añadido. También ha comentado que también le gusta la sopa miso para cenar pero que, en conclusión, no merece la pena engordar por las amigas: "Lo siento mucho, mira que os quiero, pero no".

Estas declaraciones han generado revuelo y la cuenta @Locarconio, que ha compartido un fragmento de la entrevista, ha señalado: "Por favor, no seáis como Ágatha Ruiz de la Prada. Quedad para cenar con vuestras amigas, disfrutad de la vida, intentad tener una buena relación con la comida y con vuestro cuerpo y, sobre todo, que la diversión no esté únicamente relacionada con el alcohol y/o los chicos".