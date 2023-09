Aitana confiesa lo que le pasó en el centro de Madrid pocos días después de sacarse el carnet de conducir

Aitana fue a divertirse este miércoles a El Hormiguero y a presentar su tercer disco Alpha, que saldrá a la venta este viernes, día 22 de septiembre, así como la gira de conciertos que arrancará el 1 de octubre en Valencia y que la llevará, además de España, por varios país de Latinoamérica.

Durante la entrevista, el presentador del espacio, Pablo Motos, no solo quiso hablar de música. El valenciano también le preguntó a Aitana por un tema que llevaba a medias la última vez que visitó el programa: el carnet de conducir.

Si en esa última entrevista la cantante solo había aprobado la parte teórica, ahora ya ha podido sacarse también la práctica. "Oficialmente ya lo tengo, es un respiro", le reconoció la artista.

Motos quiso saber si ya había tenido tiempo para volverse macarra al volante. "No, le digo a mi padre que se me está dando bien, pero él me dice que hasta que me choque, aunque espero que no me pase", respondió la entrevistada.

Entonces quiso contar algo que le pasó una vez que entró a un parking de un centro comercial en el centro de Madrid: "He rallado una vez el coche, a los dos días de que me lo dieron, porque decidí entrar en el parking de un centro comercial pensando que me creía la mejor y no lo era".

"El parking era muy estrecho, me metí, lo hice fatal y me empezaron a pitar todos. Yo intentaba retroceder, pero no podía... hasta vino a ayudarme el guardia y todo el mundo se enteró que ahí estaba yo", explicó Aitana, que hasta confesó que al final se tuvo que hacer fotos con todos sus fans que había por todo el tiempo que habían estaban esperando.