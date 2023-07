Aluvión de comentarios a Dani Martínez: va a cortarse el pelo a las 10 de la noche y pasa esto

El cómico Dani Martínez ha dado que hablar en TikTok con su última publicación, que ha generado cachondeo y comentarios casi a partes iguales. Como él mismo contado, el presentador de Martínez y Hermanos ha acudido a cortarse el pelo pasadas las diez de la noche y la reacción de su peluquero ha sido épica.

"22:15 de la noche, Josín está cerrando. Vamos a ver si me corta el pelo", dice el humorista. "Josino...Josino... tiki tiki", comenta Martínez mientras el peluquero responde que no y baja la persiana.

"10 minutos Jose. 10 minutines. Rápido, rápido", le apremia el cómico pero no hay nada que hacer, Josino se va para casa. Esta publicación en TikTok ha generado mucha risa y decenas de reacciones por parte de los seguidores de Martínez, muchos de ellos aplaudiendo al peluquero por cerrar a su hora.

Estos son algunos de los mensajes: "Ole por Josino.. Su horario ha terminado y tu haber ido antes y si no podías pues vas otro día!!", "Olé Josino. Así se hace jajajajajjajaja", "Josino: Ni Dani Fernández ni el rey de España, que me voy a mi casa!", "muy bien Josino ni tiki tiki ni nada", "Josino a esa hora no conoce ni a los famosos" y "me parto con Josino y no te lanzó la escoba de milagro" son algunos de los decenas de comentarios que ha dejado la publicación.

Además, el tiktok cuenta con más de 27.800 'me gusta' y con 650.000 reproducciones y subiendo.