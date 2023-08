Aluvión de 'me gusta' a Benjamín Prado por su reacción a las palabras más polémicas de Cuca Gamarra

El escritor Benjamín Prado está recibiendo miles de 'me gusta' en Twitter por la reacción que ha tenido a unas polémicas palabras que ha pronunciado Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.

La dirigente del PP reclamó que se reconozca que su partido ha ganado las elecciones: "Sin duda alguna esto no tiene precedentes en nuestro país. Los únicos países en los que no se reconoce a quien gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes porque, sin duda alguna, el partido más votado y el candidato que tiene el mayor respaldo de su grupo parlamentario es el PP y el candidato Alberto Núñez Feijóo".

Minutos después de que Gamarra asegurase eso, Prado ha escrito en Twitter: "Gamarra: 'Los países donde no se reconoce a quien gana unas elecciones no son transparentes'. No, Cuca, lo que no es transparente es comprar tránsfugas, dar tamayazos o financiarse ilegalmente para concurrir dopado a unas elecciones".

"Lo otro, formar mayorías, se llama democracia", ha rematado el escritor en un mensaje que en menos de un día superaba ya los 3.700 retuits y los 7.800 'me gusta'.

Por lo demás, Gamarra ha reivindicado que en la configuración de la Mesa del Congreso el próximo 17 de agosto tiene que "reflejarse" que son el grupo "mayoritario", el partido que ganó las elecciones con 137 escaños.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección en la sede nacional del partido, ha explicado además que el PP va a mantener contactos a partir de ahora con las distintas fuerzas políticas "para buscar la máxima estabilidad de las mesas de las distintas Cámaras".

Al ser preguntada por un posible candidato del PP para presidir la Mesa del Congreso, Gamarra ha ironizado que su formación lo tiene "complejo" porque tienen "137 candidatos".

"Sin duda alguna tenemos en nuestras filas más posibilidades de tener a los mejores en relación a quien pueda estar al frente de esa responsabilidad y del resto de responsabilidades de la Mesa", ha destacado.