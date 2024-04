Aluvión de 'me gusta' a Juan José Millás por su reacción al último fichaje de Ayuso

El escritor Juan José Millás lleva días recibiendo una lluvia de 'me gusta' gracias a la reacción que ha tenido al conocerse que el PP había propuesto para la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid a Joaquín Leguina, expresidente socialista de esa misma región.

"De Koldo García, para explicar su historia, decimos que empezó como portero de discoteca. De Leguina, sin embargo, no decimos que empezó como demógrafo", ha empezado Millás.

Y ha acabado lanzando una pregunta al aire: "¿Tienen los demógrafos, a la hora de aprovecharse del dinero público, una bula de la que carecen los porteros?".

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, ha sido uno de los que ha reaccionado a ese mensaje. Y lo ha hecho de forma extremadamente crítica.

"Millás, qué poquito rodillo y escaso sicariato eres. Del más patético de los fracasos e irrelevante naufragio. Solo os mantiene la defensa del delito", ha señalado.

Mientras, Leguina ha reivindicado su formación como economista de cara a la Cámara de Cuentas regional y ha negado que aceptara la oferta del PP de ser consejero de este organismo por el sueldo, en el ámbito de los 100.000 euros.

"Yo tengo una buena pensión, que me he jubilado a los 77 años y he trabajado al primer nivel en administración pública durante 8 años. Pero bueno, este es un sueldo bueno, no lo voy a rechazar, pero tendré que dejar la pensión también. No voy por el dinero, de verdad", aseguró en Antena 3.