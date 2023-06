Alán Barroso llama para preguntar por un piso de alquiler y lo que ocurre tiene mucha tela

El politólogo Alán Barroso ha grabado y publicado en Twitter un vídeo en el que se escucha la conversación por teléfono que tiene con una inmobiliaria a la que quiere alquilar un poso.

"Mira, son 800 euros al mes, luego tienes dos meses de fianza y luego lo que cobra la agencia, que son 800 euros, una mensualidad, más el IVA", le dicen, ante lo que él argumenta: "Con la nueva ley de vivienda esos gastos los tiene que asumir el arrendador, entiendo, ¿no?". Pero en la inmobiliaria insisten: "Se pueden cobrar honorarios".

Y, luego, continúan en las mismas: "Pero si tú te metes en internet y puedes mirar...". Pero Barroso les para y les dice: "No, si estoy en la ley". "Pues se puede cobrar", insisten los de la agencia. "No lo pone eso eh", avisa el politólogo.

"Esto que acabáis de escuchar es ilegal. Con la nueva ley de vivienda ya no te pueden cobrar los honorarios de la inmobiliaria, los tiene que pagar el casero. Punto. Si te dicen que en esa comunidad autónoma no se aplica la ley es mentira. Si te lo intentan cobrar diciendo que es un servicio de asesoramiento, es ilegal. Si te lo intentan cobrar como apoyo a la investigación de pisos, es ilegal", subraya Barroso.

El politólogo destaca que "en la ley se dice muy claro", "en el apartado cuatro de la disposición final primera que modifica la ley de arrendamientos urbanos de 1994: los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, es decir del propietario, punto".

"Pero como todo estafador te intentarán poner todas las excusas posibles para hacerte pagar, incluso te amenazarán con que si no pagas te quedarás sin piso" prosigue antes de aconsejar a los inquilinos que graben todo, que expliquen la ley y que no paguen nunca en negro "porque entonces no vas a poder reclamarlo después".

"Y si no te queda otra que acabar pagando lo que piden, siempre hazlo por transferencia para que luego se pueda demostrar y reclamar con la ley en la mano para que te lo devuelvan. Si no sabes como hacerlo no te preocupes, acude a un sindicato de inquilinos que estarán encantados de poder ayudarte", aconseja Barroso.

El politólogo denuncia que "las inmobiliarias llevan demasiados años forrándose a costa de estas comisiones cobradas a quien alquila en vez de a los propietarios, pero por primera vez, por suerte, con la ley en la mano no te pueden cobrar ni una sola vez más de esta manera".

"Los honorarios de inmobiliaria los pagan los caeros, que para eso son los que luego van a cobrar el alquiler, no te dejes cobrar más por las inmobiliaria y defiende tus derechos que para esos son tuyos", concluye.