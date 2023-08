Ana Morgade cuenta lo que le pasó rodando un anuncio con Manu Sánchez y dos mujeres

La humorista Ana Morgade ha publicado en su cuenta de Twitter (@ana_morgade) lo que le ocurrió con el presentador de Antena 3 Noticias, Manu Sánchez, rodando un anuncio con él y otras dos mujeres.

El relato coge más importancia que nunca esta semana por el polémico editorial que hizo el periodista hace unos meses sobre lo que hay que hacer para ser "un hombre de este tiempo" y que ha saltado por los aires ahora.

"Un señor que da editoriales un poquito de machistas en los informativos de toda la vidMANU SÁNCHEZ, VAMOS coincidió conmigo y con otras dos mujeres en un anuncio", ha empezado contando Morgade.

Estaban rodando "con eficacia y buen rollo" hasta que llegó "the señoro", ha continuado de manera burlesca. Tras la llegada al set de "una jefaza", el presentador soltó esto: "¿En serio? ¿Me tenías que poner CON TRES MUJERES? ¿NO TENÍAS OTRA COSA?".

"Nadie dijo nada" de primeras, pero la humorista no dudo en saltar y le aseguró que no le iban a dar "el premio al feminista del año". En respuesta, "él salió con el clásico" de que "no se puede decir nada", ignorándole y dirigiéndose a la mencionada jefa.

"Yo, que soy una experta en NO CALLARME EL BOQUINO le dije 'No, querido, mejor que lo digas, si lo que está fatal es PENSARLO" , ha seguido explicando.

Continuaron rodando, "bastante incómodos", hasta que terminó el rodaje: "Una mujer viene a decirme que ME HE PASADO. QUE LO DE MANU (LO DE HUMILLARNOS COMOS SERES HUMANOS POR SER MUJERES, ¿TE ACUERDAS?) ERA UNA BROMA".

"¿Es una broma decirle a una mujer DE LA NADA que trabajar con mujeres te incomoda? ¿Minusvalorar a tus compañeras como tales porque SON MUJERES? ¿Que eres un 'señoro' y si no hay hombres en el ajo no estás en tu salsa? ¿Que antes que trabajar con una mujer preferirías OTRA COSA?!?", ha reprochado ella molesta.

Para terminar de contar lo ocurrido, ha asegurado que no tiene "gran cosa que perder" y que por eso siempre dice lo que piensa. "No me he arrepentido jamás de poner a un machista los límites", ha sentenciado.