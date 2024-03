Analiza las mejores respuestas de niños en lo exámenes: hay MUCHO talento

La usuaria de TikTok @marilarat, que ya acumula casi 2 millones de seguidores, ha analizado las mejores respuestas de exámenes que han hecho unos niños y ha demostrado que hay mucho talento.

El primer ejemplo es el de una cuestión que indica que dibuje un ser vivo y ser no vivo, a lo que el niño ha dibujado un animal de pie y un animal boca abajo: "Es un genio".

"Literalmente tiene razón, no se lo puedes poner mal", ha recalcado. "A este le dicen si puede escribir todos los múltiplos de un número y pone: ahora no, pero otro día sí, este niño, astrounauta a lo mejor no, pero un máster an la universidad de la vida sí va a tener", ha relatado.

Otro ejemplo ha sido el de un examen en el que indicaban decir situaciones donde los derechos del niño sean vulnerados. La respuesta ha sido de lo más graciosa: "Hacer la cama, hacer las tareas de la casa y ayudar en la casa".

"No son malas respuestas, sino preguntas mal formuladas a las que le sacaron provecho, genios", ha expresado un usuario entre los casi 850 comentarios.