Ángel León revela lo que le ocurrió con un cliente en 'Aponiente': no le había pasado "en la vida"

El cocinero Ángel León, conocido como El chef del Mar, dueño de Aponiente, un restaurante ubicado en El Puerto de Santamaría (Cádiz) con tres estrellas Michelín, ha estado en el podcast La picaeta, donde ha hablado de su negocio, de la vida, del mar y hasta de alguna faena con algún que otro cliente.

Al exmiembro del jurado de Top Chef le han preguntado si ha tenido alguna vez algún problema con un cliente que, de repente, quiera comer carne en su restaurante o algo vegano.

León ha explicado que sí, que hace un año tuvo un pequeño encontronazo con un señor que en mitad de la cena dijo que "necesitaba" comer carne, algo impensable en Aponiente ya que todo se hace con alimentos que vienen del mar y sus derivados.

"En mi vida he perdido muchos clientes y la vida me enseñó que perder clientes es de gilipollas. No pierdo un cliente ni aunque me maten", ha empezado contando. Ese señor "iba por la mitad del menú" y sintió la necesidad de comer carne.

El cocinero salió fuera del local con el señor: "El hombre me cayó súper bien. El hombre era impertinentemente educado. Eso no me ha pasado en la vida. Horrible. De no me puedo ni enfadar con este señor con lo educado que es y cómo me pidió las cosas".

Para complacer al cliente llamó a un compañero y lo mandó a otro restaurante a por unas chuletas: "Lo hicimos y el hombre se quedó loco. Era un señor mayor que al final le dije que sepa usted que es la única carne que se ha comido en la historia de Aponiente, siéntase especial".