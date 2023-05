Antonio Orozco se abre a sus fans como nunca antes y deja una reflexión de lo más aplaudida

Una cuenta de fans del cantante Antonio Orozco, que tiene una gran carrera musical a sus espaldas desde que en el 2000 sacó su primer disco editado 'Un reloj y una vela', ha publicado un vídeo con una curiosa reflexión del artista.

"Me he pasado la vida entera intentando separar el cuerpo de la mente...", ha empezado aseverando el famoso. Aunque no se trata de un perfil oficial, es un vídeo publicado por él en otras redes sociales.

Los usuarios han aplaudido lo dicho por el cantante. "Eres muy grande"; "Ahora comenzarás a estar mejor"; "Me encantas como persona"; "Mucho ánimo". Estos son solo algunos de los cientos de mensajes que ha recibido.

Hoy quiero contaros algo muy personal y que me acompaña desde hace unos años. He descubierto que NO se trata de LUCHAR CONTRA MI CUERPO, sino de ALINEARME CON ÉL. El cuerpo, la mente y el alma son un todo indivisible y por eso, no solo se trata de "hacer", sino también transformar el "ser", y eso implica remover hasta los cimientos. En palabras de Edmund O'Sullivan: "La transformación implica experimentar un cambio profundo y estructural en las premisas básicas del pensamiento, los sentimientos y las acciones. Es un cambio de consciencia que altera dramática e irreversiblemente nuestra existencia en el mundo". Esto es lo que he empezado a trabajar desde hace algunas semanas junto a @davidregenera y @regenera_pni con un enfoque integrativo y ya estoy cosechando los primeros resultados. ❤️️

"Me he pasado la vida entera intentando separar el cuerpo de la mente y hace muy pocas semanas me he dado cuenta de que son la misma cosa", ha dicho en un vídeo el artista.

Además, el tiktoker y fan del cantante ha escrito esto junto a la publicación: "El cuerpo, la mente y el alma son un todo indivisible. y, por eso, no solo se trata de hacer, sino también transformar el ser, y eso implica remover hasta los cimientos".

Es consonancia, "no se trata de luchar" contra el cuerpo, sino de alinearse con él, ha sentenciado el internauta, siendo muy aplaudido por todos.