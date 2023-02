La aplaudida reflexión de Miguel Herrán sobre la imagen que tienen que lucir en los Goya

El joven actor Miguel Herrán, nominado a Mejor Actor Protagonista por su papel en Modelo 77, fue uno de los invitados de este miércoles en Conversaciones de Goya 2023, los especiales de la Cadena Ser como previa a los premios que se repartirán este sábado.

Junto a Herrán, también participaron Laura Galán, Nacho Sánchez, Valeria Sorolla y Diego Anido. Uno de los temas a tratar fue el de la imagen que tienen que lucir en eventos de estas características. "¿Os agobia?", les preguntó Pepa Blanes.

Herrán dejó una reflexión que está siendo muy compartida. "Es un error de concepto. ¿Por qué me tengo que poner un abrigo de 5.000 euros si en mi vida utilizo un Quechua? Es algo que no entiendo y me pone en conflicto", afirmó.

El joven actor reconoció que haciendo eso está diciendo a la gente que si se hace actor se hará rico y famoso cuando "lo más probable es que si se haces actor te vayas a comer una mierda".

"Nos cosifica. Tú no coges a Jesucristo y le pones el abrigo de Balenciaga. Sí que a veces tengo la sensación de que somos una especie de escaparate y que se aprovecha estos momentos de éxito para que el resto de empresas o marcas hagan sus éxitos. Se convierte en negocio", reflexionó.

Por su parte, Laura Galán, nominada por su papel en Cerdita, afirmó que en "época de premios es un pastizal lo que nos gastamos". "Estoy feliz con esto que estoy viviendo, pero nos sigue costando dinero", sentenció la actriz.