Una australiana llega a Europa, se calienta y dice esto de lo que hace gente como los españoles

La usuaria de TikTok @meanderwithmia ha generado miles de reacciones con un vídeo que ha grabado desde el sur de Europa y en el que alucina y se lamenta por el tremendo calor que hace aquí y las costumbres de la gente de la zona.

"No estoy preparada para el calor europeo... estás fuera dos minutos y ya te están sudando todas las malditas partes", empieza diciendo indignada antes de señalar: "Todo el mundo dice: oh, eres de Australia, deberías estar acostumbrada. Un carajo, no lo estoy".

"No esto acostumbrada a vivir debajo del maldito sol. Hace mucho calor aquí. Si supera los 33 grados, en Australia la gente cierra. La gente no sale. Si lo hace, irán a centros comerciales, tal vez al cine, a cualquier lugar con aire acondicionado", asegura.

Y ahonda en el asunto: "Y si hay cerca de 40 grados, en algunas áreas las escuelas cierran, la gente se va a casa".

Por contra, asegura que en Europa "hace 45 malditos grados y la gente sale a correr, a hacer jardinería". "¿Qué diablos pasa chicos? ¿Tenéis glándulas sudoríparas superiores? ¿Eso te hace poder vivir así? Yo no estoy preparada para esto. No lo estoy", concluye.

Entre la multitud de comentarios que ha provocado el vídeo, un usuario dice: "En Andalucía como cerremos cuando hace calor no hacemos nunca nada 😂 Soy de Sevilla y no tengo aire acondicionado 😂😂".

Otro señala: "Con 40 hacía yo rutas en bici por Madrid". Y otro más: "Dicen que con 33 grados ya ni salen de casa xD. Eso en Málaga sería como cuatro meses sin salir, si no mas".