Ska-P responden con contundencia a lo que se está diciendo de ellos en Alemania

La banda Ska-P ha emitido un comunicado para salir al paso de las acusaciones que les están lanzando desde Alemania, donde este fin de semana tienen previsto actuar, en Múnich.

"Vaya, a estas alturas nos están tachando de antisemitas algunas malas lenguas en Alemania", han escrito antes de zanjar: "No, NO SOMOS ANTISEMITAS, desde nuestro ateísmo respetamos a todas las personas religiosas sea cual sea su religión, no a las religiones en sí, ya que creemos que jamás podrás pensar libremente si creces entre dogmas y adoctrinamientos".

Dicho eso, aseguran que su canción Intifada "es una denuncia a la ocupación por parte del Estado de Israel al pueblo de Palestina, a los asentamientos y robo de tierras, a la brutal segregación y a la negativa por parte del Estado de Israel y sus socios de la creación de un Estado Palestino".

"Ser ANTISIONISTA no es ser ANTISEMITA", aseguran. Y añaden: "Conocemos la historia y sabemos la persecución a la que ha estado sometida la comunidad judía a lo largo de los tiempos, en especial en la Segunda Guerra Mundial, siempre nos hemos declarado antifascistas y tenemos canciones que así lo reflejan, por eso mismo jamás aceptaremos el Sionismo".

"Cuidado con las mentiras y las manipulaciones, que ahora están a la orden del día", concluyen.

El asunto ha llegado incluso al semanario Der Spiegel, que dice que una alianza de izquierda contra el antisemitismo en Múnich ha enviado una carta abierta al organizador del festival donde debe actuar Ska-P.

"La alianza asume que la banda tiene la intención de tocar esta canción, por lo que le piden al organizador que retire la invitación a Ska-P", añaden.