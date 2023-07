Pide a un hostelero cobrar por un día trabajado y la respuesta es para leerla e indignarse mucho

Las condiciones de trabajo de los empleados de la hostelería son a menudo extremadamente precarias. Unas situaciones que en los últimos tiempos se están dando a conocer gracias a la popular cuenta de Twitter @soycamarero, que publica en esa red social algunos ejemplos que escandalizan a miles de personas.

La última muestra está indignando a una multitud: se trata de una conversación a través de WhatsApp entre una camarera y un hostelero. En el pantallazo se ve cómo la trabajadora dice: "Hola, José. ¿Cuándo puedo pasar a cobrar lo del día trabajado?".

"Lucía, ese día estabas a prueba. No se paga aquí", responde el empresario. Pero la camarera avisa: "Sí se paga, aunque sea de prueba".

"Si querías hacer una extra me hubieses dicho y lo hablábamos", intenta argumentar el hostelero. Y la mujer zanja: "En todos lados, porque es tiempo que pierdo y gasto en ir y volver".

Esa conversación ha hecho que algunos usuarios cuenten experiencias similares que han tenido. Por ejemplo, una dice: "Hace años, en la apertura de Marca Sports Café (Madrid), hice entrevista, me cogieron, fui día antes dd apertura a una 'reunión donde terminamos montando lo que faltaba de restaurante. Ahí me enteré de que mis condiciones no eran correctas y renuncié al puesto. Nunca me pagaron ese día".

Otro relata: "Hace años, 'entrevista' a 3 en parrillada (sábado, 12h). Que quieren que hagamos el turno de comidas, y vernos currar. Digo que vale, pero cobro 15.000 pesetas por turno de extra. Se ponen 🤬Es una prueba, cómo vamos a pagaros... Nos piramos los tres".

Estas son otras reacciones que ha provocado la conversación entre empleada y empresario: