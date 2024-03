Avisan a Ska-P de que el PP ha usado uno de sus temas más conocidos en un vídeo y su reacción es tremenda

El grupo Ska-P se ha encontrado con una sorpresa en redes sociales en las últimas horas. Un usuario les ha advertido que el Partido Popular estaba usando uno de sus temas más conocidos para un vídeo y no han tardado en reaccionar.

Al preguntar al grupo si estaban de acuerdo en que usaran la canción, no han dudado en contestar. "No, no han pedido permiso. Gracias por avisar. Esta gente creen estar por encima de todo y de tod@s", han criticado.

Pero la cosa no ha quedado ahí y, en otro mensaje, no han dudado en aclarar que es lo que piensan de que una formación política como el PP haya utilizado, sin su consentimiento, uno de sus temas más famosos.

"No, no queremos nada, solo que desvinculen a Ska-p con cualquier proyecto que pudieran hacer", han defendido, antes de dejar claro que "son totalmente contrarios a nuestra postura ideológica" y "además es un partido corrupto".

Tras ello, desde el histórico grupo español han reclamado en un nuevo mensaje en X al Partido Popular que retiren su famosa canción, Cannabis, del vídeo que habían publicado en redes.

"Señores del Partido Popular les pedimos públicamente que retiren nuestra canción 'Cannabis' de este miserable video", han asegurado, en un mensaje que suma más de 8.000 me gusta.