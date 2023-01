Ayuso cuenta cómo se independizó y el revuelo en Twitter es inmediato

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado un buen alboroto en Twitter con una parte del discurso que ha pronunciado al ser nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense.

"Me independicé con un sueldo de becaria, como siempre nos ocurre a los periodistas, y aunque pagué varias veces las tasas de doctorado, no pude hacer la tesis porque tenía que trabajar para pagarme una habitación", ha asegurado la dirigente 'popular'.

"Que este es el precio de la independencia, pero en este punto quiero reconocer la labor de la investigación y de los alumnos de doctorado por haber llegado mucho más lejos que yo", ha proseguido.

"Nunca pretendí que me regalaran ningún título, como tampoco tuve nunca un familiar o un conocido que me enchufara en ningún sitio, como todos, como uno más. Conseguí sacar adelante todo lo que me propuse trabajando mucho y apartándome de mi camino como periodista porque ser independiente y no mezclar los dos mundos", ha añadido.

Según informa Europa Press, el acto de reconocimiento de Ayuso ha concluido con tensión cuando la mandataria salía del edificio de Ciencias de la Información y un grupo de estudiantes ha intentado saltarse el cordón policial para increparla.

'Ayuso dimisión', 'Libertad es cuidar' o 'Ayuso asesina' han sido algunas de las proclamas que han lanzado los protestantes que intentaban acercarse a la dirigente mientras abandonaba la UCM escoltada por la Policía Nacional y rodeada de una nube de periodistas.

Al salir la dirigente regional, por el hall principal del edificio, los alumnos que la esperaban se han quedado mostrando su rechazo a la presidenta y al Cuerpo. Varios de ellos, además de lanzar consignas contra Ayuso y el rector de la UCM, Joaquín Goyache, se han enfrentado directamente con los agentes al grito de 'Fuera Policía de la Universidad'.