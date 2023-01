Alsina lanza este torpedo contra la última propuesta de Feijóo y apunta a qué hay detrás de ella

Continúan sucediéndose las críticas y opiniones a la última propuesta presentada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre que gobierne la lista más votada en los próximos comicios municipales. Una cuestión que ha sido analizada por el periodista Carlos Alsina en su firma de opinión diaria en 'Más de uno' de Onda Cero.

El también jefe de la oposición dio a conocer el lunes su denominado "plan de calidad institucional y regeneración democrática" con 60 medidas para acabar con el "nepotismo y la opacidad" y frenar la "erosión" de las instituciones ante la "deriva" abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre estas propuestas se encuentra la de que gobierne la lista más votada tras unas elecciones -una vieja reclamación del PP-, aunque sólo en el ámbito municipal. Es decir, esta propuesta no afectaría a unos comicios autonómicos o unas elecciones generales. Dicha propuesta se ha topado con numerosas críticas, incluso las de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien se mostró a favor de un sistema de segunda vuelta, en una suerte de enmienda a su presidente nacional.

La reflexión de Alsina

De esta forma, el periodista Carlos Alsina ha abordado esta propuesta este martes en 'Más de uno', apuntando a que "no es sólo el PSOE, como decíamos ayer, quien desempolva su viejo repertorio" y que "el PP también está de exhumación". Así, el director de dicho programa radiofónico ha recordado que "se personó ayer Feijóo en el oratorio de San Felipe Neri para desenterrar algunas de las promesas que hizo el PP hace doce años, con Rajoy", añadiendo que "una vez ganadas las elecciones con mayoría absoluta durmieron el sueño de los justos.

Y tras enumerar varias de las propuestas de dicho plan, Alsina ha acabado fijándose en la de que gobierne la lista más votada en las locales: "Cambiar la ley orgánica para elegir vocales del Consejo General del Poder Judicial, evitar la puertas giratorias entre la justicia y la política, procurar que los magistrados del Constitucional no estén significados políticamente, desvincular el mandato del fiscal general del mandato del gobierno o… que el alcalde sea automáticamente aquel que encabeza la lista más votada".

"El PP era muy partidario de que gobernara siempre el más votado hasta que le surgieron Ciudadanos a la izquierda y Vox a la derecha"

Asimismo, el periodista también ha recordado que "esta idea de que el alcalde sea siempre el que más votos haya obtenido la inmortalizó Rajoy en una de sus intervenciones más célebres", para esgrimir que "el PP era muy partidario de que gobernara siempre el más votado hasta que le surgieron Ciudadanos a la izquierda y Vox a la derecha y se encontró con que, no ganando unas elecciones, podía gobernar pactando con los perdedores".

En esa línea, Alsina ha apuntado a lo que podría estar realmente tras esta propuesta de Feijóo. "No tiene la menor esperanza Feijóo de que el PSOE le recoja este guante. Ni hace la propuesta con ese objetivo", ha comentado el periodista, dejando caer que "la pretensión es poder aliviarse, de mayo a diciembre, del monotema sobre los pactos municipales con Vox para conseguir alcaldías". Y así de estar forma, "como él ya propuso que gobernara el más votado, si luego hay que negociar y compartir ayuntamientos con Vox es porque no se le hizo caso".

"¿Quién necesita que la norma se cambie? No será para no tener que pactar gobiernos municipales con Vox, ¿verdad?"

Alsina ha incidido en esa reflexión al señalar que "Feijóo se olvidó de explicar qué necesidad hay de cambiar la norma para que el alcalde sea el mas votado". En este sentido, el director de 'Más de uno' ha dejado una pregunta en el aire: "¿Quién necesita que la norma se cambie? No será para no tener que pactar gobiernos municipales con Vox, ¿verdad?". Y ha sentenciado: "A ver si en esto va a ser el PP como Sánchez: obstáculo que se me presenta, ley que cambio para superarlo".